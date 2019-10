Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (8 – 14 octobre 2019)

BURKINA FASO

BESOIN D’AIDE D’URGENCE POUR LES PERSONNES AFFECTEES

Le 11 octobre, de hauts responsables des organismes d'aide des Nations Unies et des ONG ont appelé à un renforcement de l'aide internationale en faveur de la réponse d’urgence aux besoins des familles et communautés dévastées par la violence croissante au Burkina Faso. Le pays est confronté à une crise humanitaire sans précédent: environ 500 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs domiciles en raison d'attaques armées et de l'insécurité qui ont également paralysé la santé et l'éducation, avec plus de 68 centres de santé et 2 000 écoles forcées de fermer, touchant respectivement plus de 800 000 personnes et 300 000 enfants.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

AU MOINS 29 PERSONNES TUEES LORS D’UNE SERIE D’ATTAQUES ARMEES

Au moins 29 personnes ont été tuées dans une série d’attaques à travers le pays, entrainant également des déplacements de populations. Le 10 octobre, des hommes armés ont attaqué un village situé à la périphérie de la ville de Bambari, faisant 12 morts et cinq blessés. Le 8 octobre, des assaillants ont attaqué un village de la zone de Mingala, dans le sud du pays. Ils ont pillé et incendié des maisons et tués plusieurs personnes. Les 6 et 7 octobre, des affrontements intercommunautaires dans la zone de Mbulula ont coûté la vie à trois personnes et laissé plus de 500 personnes sans abri après l’incendie de leurs maisons. Entre le 27 et le 30 septembre, des affrontements ont éclaté dans le sud de la zone de Kouango, faisant 14 morts et entrainant 2 000 personnes à fuir vers les villages voisins. Les organisations humanitaires réalisent des évaluations dans les zones touchées.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES PRIS POUR CIBLE

Le 8 octobre, des hommes armés ont attaqué des travailleurs humanitaires à bord de deux véhicules dans la ville de KagaBandoro, au nord du pays. Ils ont été victimes de vol mais sont restés indemnes physiquement. Des assaillants armés ont également attaqué et volé d’autres travailleurs humanitaires lors d’un incident séparé le même jour, sans faire de blessés.

Ces incidents sont les premiers du genre depuis deux mois, dans un contexte où les travailleurs humanitaires sont de plus en plus pris pour cible par les groupes armés.

RD CONGO

PLUS DE 10 000 PERSONNES DEPLACEES AU NORD-KIVU

Selon des évaluations récentes, plus de 10 000 personnes se sont récemment déplacées à la suite d’attaques armées dans certaines parties de la province du NordKivu. Dans le territoire de Masisi, quelque 3 400 personnes se sont réfugiées dans la zone de Mohongozi, fuyant des affrontements entre groupes armés au cours de la première semaine d’octobre. Par ailleurs, plus de 4 000 personnes déplacées se sont réfugiées dans la zone de Katsiru, territoire de Rutshuru, après avoir fui des affrontements armés à la mi-septembre. Ils sont hébergés par des familles d’accueil ou installés dans des églises et des centres communautaires. Dans la localité d’Ibiro, territoire de Walikale, environ 4 000 personnes ont fui des affrontements intercommunautaires le mois dernier. Le manque de ressources et l’accès difficile limitent les capacités de réponse.