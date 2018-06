Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (5 – 11 juin 2018)

CAMEROUN

SEIZE CAS DE VARIOLE DU SINGE SIGNALÉS

Le 5 juin, l’OMS a rapporté que 16 cas (un confirmé et 15 présumés) de variole du singe avaient été détectés entre le 30 avril et le 30 mai. Les patients ont entre un mois et 58 ans. Aucun décès n'a été signalé. L'OMS coordonne la réponse qui comprend des enquêtes épidémiologiques, la formation des agents de santé et la communication des risques. La variole du singe est une infection rare qui survient sporadiquement dans les zones boisées de l'Afrique centrale et occidentale.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

OPÉRATIONS HUMANITAIRES SUSPENDUES À KAGA BANDORO

Les opérations humanitaires autour de la ville de Kaga Bandoro, au nord du pays, ont été suspendues en raison de la recrudescence de la violence contre les travailleurs humanitaires. Dans la ville de Kaga Bandoro, 60% des opérations d'aide ont été suspendues. OCHA a tenu une réunion avec 11 dirigeants communautaires concernant l'accès et la protection du personnel et des biens humanitaires dans la région La nouvelle vague de violence dans la ville centrale de Bambari la semaine dernière a provoqué le transfert de la plupart des travailleurs humanitaires internationaux vers la capitale Bangui.

RD CONGO

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA SE RÉSORBE AU KASAI

Vingt-deux cas de choléra et trois décès ont été signalés dans la province du Kasaï Oriental entre le 28 mai et le 3 juin, selon les autorités sanitaires. Le nombre de cas de choléra signalés a diminué par rapport aux deux dernières semaines suite à l'intensification des activités de prévention. Toutefois, la prévention et le traitement ont encore besoin d’être renforcés. Au moins 664 cas de choléra, dont 34 décès, ont été enregistrés dans sept zones sanitaires de la province du Kasaï Oriental entre le 12 février et le 3 juin.

NIGER

UNE ATTAQUE INTERROMPT LES OPÉRATIONS HUMANITAIRES À DIFFA

Les activités humanitaires dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays, ont été suspendues à la suite d'un attentat suicide dans la capitale régionale, Diffa, le 4 juin. Au moins six civils ont été tués et 36 blessés lors de trois attentats-suicides distincts. Une évaluation de la sécurité doit être effectuée avant la reprise des actions humanitaires. La région avait connu une diminution des attaques depuis le début d'une opération militaire par la Force multinationale interarmées en avril.

NIGERIA

L’ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA S’ÉTEND AU NORD EST

Quatorze nouveaux cas de choléra ont été signalés entre le 28 mai et le 3 juin dans l'État de Borno, portant à 808 le nombre total de cas et trois décès depuis février. Dans l'Etat voisin de l'Adamawa, 49 cas et deux décès ont été signalés, portant le nombre de cas à 1 034 et 18 décès au 4 juin. Les partenaires continuent d'intensifier la réponse, notamment le déploiement de personnel médical supplémentaire, la chloration de l'eau, la désinfection des maisons, la mise en place de centres de traitement et d'opérations d'urgence et la promotion des messages d'hygiène.