Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (3 – 10 septembre 2018)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

HAUSSE DES ATTAQUES CONTRE LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES

Entre janvier et août, 274 incidents touchant des organisations humanitaires et leur personnel ont été enregistrés dans le pays, soit en moyenne plus d’un incident par jour. Plus de 20 entrepôts et locaux de groupes d’aide ont été pillés, principalement dans les régions de Batangafo, Kaga Bandoro, Bambari et Bria, ce qui a entraîné la suspension des opérations de secours. Vingtcinq véhicules ont été volés au cours de la même période.

HAUSSE DU NOMBRE DE CAS DE PALUDISME APRÈS DE FORTES PLUIES

Entre le 19 et le 25 août, les acteurs humanitaires ont enregistré 1 063 cas de paludisme et trois décès dans la préfecture de Nana Gribizi, au nord du pays, soit quatre fois plus que la semaine précédente. Les fortes pluies des deux dernières semaines et l’absence de mesures préventives, telles que l’utilisation de moustiquaires, ont déclenché l’épidémie. L'OMS prévoit de distribuer, dans les établissements de santé, des moustiquaires pour les personnes les plus vulnérables, en particulier les personnes déplacées, les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Par ailleurs, la population sera sensibilisée à l’utilisation des moustiquaires et des médicaments antipaludiques seront également disponibles dans les centres de santé.

RD CONGO

SUSPENSION D’ACTIVITÉS AU TANGANYIKA POUR CAUSE D’INSÉCURITÉ

Les attaques et l’insécurité autour des zones de Kalemie et de Kyoko, dans la province du Tanganyika (sud-est), ont contraint une dizaine d’organisations humanitaires à suspendre leurs activités au cours des derniers mois. Cette interruption touche plus de 30 000 retournés et personnes déplacées que les groupes d’aide assistent.

MALI

29 DÉCÈS À MOPTI: MALNUTRITION ET INSÉCURITÉ EN CAUSE

Une équipe médicale de l’OMS et du gouvernement a mené une enquête épidémiologique dans le village de Mondoro, dans la région centrale de Mopti, à la suite du décès de 29 personnes de causes inconnues. L’équipe a constaté que les décès étaient dus à la malnutrition et au manque de soins médicaux appropriés, l’insécurité et les pluies ayant compliqué les mouvements et aggravé la situation. La communauté humanitaire a fourni une assistance médicale, nutritionnelle et alimentaire aux villageois touchés et à trois autres districts sanitaires. Une évaluation est en cours pour décider des moyens d'étendre l'aide.

NIGERIA

UNE ÉPIDÉMIE DE CHOLERA FAIT DIX-HUIT MORT DANS LE BORNO

Au 7 septembre, une épidémie de choléra a fait 18 morts et rendu 680 personnes malades dans huit localités de l’État de Borno, au nord-est. Le ministère de la Santé de l’État a déclaré une épidémie le 5 septembre. Les premiers cas suspects ont été enregistrés le 19 août. Le ministère et les organisations humanitaires coordonnent les interventions qui incluent des traitements, des campagnes de sensibilisation à la santé et des activités d’assainissement.

3 PERSONNES TUÉES, 14 ENLEVÉES PRÈS DE MAIDUGURI

Le 2 septembre, des combattants armés ont tué trois personnes et enlevé 14 femmes et filles lors d'un raid dans un village à l'extérieur de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. Les sept filles et sept femmes ont été emmenées dans un lieu inconnu. Les attaques armées persistent dans le nord-est du Nigeria. Au moins 48 soldats ont été tués le 1er septembre dans une attaque contre une base militaire près de la frontière avec le Niger.