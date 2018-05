Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (22 – 28 mai 2018)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CINQ VEHICULES HUMANITAIRES VOLES EN UN MOIS

Le 21 mai, des hommes armés à moto ont accosté un travailleur humanitaire international alors qu'il rentrait chez lui la nuit dans la capitale Bangui et lui ont volé son véhicule. Cet incident est le cinquième vol du genre ce moisci.

Le véhicule a été localisé et devrait être récupéré. Au moins 14 véhicules appartenant à des organisations humanitaires ont été volés depuis le début de l'année. Seulement trois avaient été volés durant la même période en 2017. Les organisations humanitaires sont confrontées à une insécurité et à des attaques croissantes qui entravent considérablement l'accès et augmentent la souffrance humaine dans un pays où plus de la moitié de la population a besoin d'aide pour survivre.

MALI

DEPLACEMENTS ACCRUS DU A L'INSECURITE

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays a presque doublé depuis décembre 2017 en raison de l'insécurité. Au 23 mai, plus de 60 500 personnes déplacées étaient enregistrées contre 38 000 en décembre 2017. Du 1er au 23 mai 2018, environ 10 250 nouvelles personnes déplacées ont été enregistrées dans les régions de Ménaka et de Gao à la suite de plusieurs attaques.

NIGER

PLUS DE 100 PERSONNES DÉPLACÉES SUITE À LA VIOLENCE

Le 22 mai, 142 personnes déplacées sont arrivées au camp de réfugiés d'Abala, dans la région occidentale de Tillaberi, à la suite d'affrontements intercommunautaires. Dans un incident séparé, quelques jours plus tôt, 17 personnes ont été tuées et des maisons incendiées lorsque des assaillants armés ont attaqué un village, également dans la région de Tillaberi. Cette attaque des membres de la tribu touareg contre une communauté peule aurait été menée en représailles à un précédent assaut. Plusieurs personnes auraient fui vers un lieu inconnu. La région de Tillaberi connaît une forte augmentation de la violence intercommunautaire depuis le mois d’avril.

NIGERIA

UNE TEMPETE DETRUIT PLUS DE 400 ABRIS DE DEPLACES

Des vents violents annonçant le début de la saison des pluies ont balayé plusieurs zones du nord-est du Nigeria le 22 mai, détruisant ou endommageant des maisons, des abris, des latrines et des douches dans 11 sites de personnes déplacées. Au moins 444 abris ont été détruits dans la seule localité de Jere, laissant 3 000 personnes sans abri.

L'OIM a demandé le renforcement des abris et autres installations de campement à la suite d'une évaluation rapide des dégâts dans 44 camps de trois localités.

TCHAD

LES INFECTIONS A LA ROUGEOLE AUGMENTENT

Depuis le début de l'année, 400 cas, dont 14 décès, ont été signalés au 20 mai contre 205 cas et un décès sur la même période en 2017. Trois districts ont atteint le seuil épidémique. En ce qui concerne la méningite, 218 cas et 34 décès avaient été enregistrés en date du 20 mai. Au cours de la même période en 2017, 181 cas, dont 16 décès, avaient été signalés. Les infections dans le district de Zour dans la région du Tibesti, au nord, ont atteint des niveaux épidémiques début mai, tandis que le district de Goundi dans le sud, reste en phase d'alerte. Cependant, après un pic en mars et en avril, le nombre de cas de méningite signalés par semaine commence à diminuer.