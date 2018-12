Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (18 – 24 décembre 2018)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CONVOI HUMANITAIRE ATTAQUÉ

Le 14 décembre, des hommes armés ont attaqué un convoi de véhicules d'ONG dans la préfecture de la Ouaka, dans le centre du pays, et volé des objets de valeur aux travailleurs humanitaires. Personne n'a été blessé dans l'incident. Mais l’ONG a temporairement suspendu ses opérations dans la région. Les attaques contre les travailleurs humanitaires sont récurrentes dans tout le pays. Plus de 20 attaques ont été enregistrées en novembre. Entre janvier et novembre 2018, plus de 25 organisations humanitaires ont été contraintes de suspendre temporairement leurs opérations.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

PLUS DE 5 500 PERSONNES FUIENT LA VIOLENCE EN RDC

Plus de 5 500 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont fui vers la République du Congo à la suite des récents affrontements entre les communautés de Banounou et de Batende en République démocratique du Congo voisine. Les réfugiés se sont installés dans la région de Makotimpoke, dans le centre du Congo. Selon une évaluation effectuée le 18 décembre, une eau saine, de la nourriture, des abris et des soins médicaux sont les principaux besoins.

Les autorités ont fourni une assistance initiale. Les combats entre les deux groupes ethniques ont éclaté le 16 décembre à la suite d'une dispute au sujet de l'inhumation d'un chef local.

RD CONGO

LE CHOLÉRA BAISSE DANS LE KASAÏ ORIENTAL

Le nombre de cas de choléra a fortement diminué dans la province du Kasaï oriental depuis la dernière semaine de novembre, avec 33 cas enregistrés comparé à 100 la semaine précédente, selon les autorités sanitaires provinciales. Vingt cas ont été enregistrés au cours de la semaine se terminant le 9 décembre. Les autorités et l'OMS ont lancé une campagne de vaccination le 12 décembre. Au total, 5 853 cas et 277 décès ont été enregistrés dans la province entre février et décembre.

NIGERIA

PLUS DE 40 FAMILLES DÉPLACÉES SANS ABRIS APRÈS UN INCENDIE

Plus de 40 familles sont sans abri après l'incendie qui a détruit leurs abris dans un camp de personnes déplacées situé à Ngala, dans l’État de Borno, le 13 décembre. Le brasier aurait été causé par un feu de cuisine. Près de 60% des 40 000 habitants du camp vivent dans des abris de fortune, surpeuplés, ce qui augmente les risques d’incendie.

La saison de l’harmattan, qui est déjà bien entamée, s'accompagne de risques accrus d'incendies, les abris de fortune fabriqués principalement à base de raphias et de bambous devenant plus secs et inflammables. Les partenaires mobilisent une assistance pour les familles touchées alors que des efforts sont en cours pour informer les personnes déplacées sur les risques d'incendie et les mesures d'atténuation pendant la saison sèche