Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (11 – 17 juin 2019)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

TRAVAILLEURS HUMANITAIRES ATTAQUÉS ET BLESSÉS

Le 13 juin, cinq hommes armés ont pénétré par effraction dans l'enceinte d'une ONG d'aide humanitaire dans la ville de Batangafo, dans le nord du pays. Ils ont attaqué et blessé deux travailleurs humanitaires et un garde et ont volé du matériel et de l'argent. Des enquêtes sont en cours sur l'attaque, la cinquième contre le même organisme humanitaire. L'insécurité et les attaques armées prévalent dans tout le pays, entravent régulièrement les opérations humanitaires et contraignent les civils à des abus et à des violations.

RD CONGO

EBOLA PAS ENCORE UNE URGENCE INTERNATIONALE

Le 14 juin, l’OMS a déclaré que l’épidémie d’Ebola dans l’est de la RDC ne remplissait pas tous les critères d’une urgence de santé publique de portée internationale. La décision a été prise après que l'Ouganda eut confirmé le 11 juin la présence du virus Ebola chez un enfant de cinq ans qui avait quitté la RDC avec sa famille et était décédé plus tard. La Tanzanie voisine a déclaré l'état d'alerte élevée et le Kenya enquête sur un cas suspect. Au 15 juillet, 2 148 cas et 1 440 décès avaient été signalés depuis l'éruption de la maladie en août 2018.

NIGER

TRAVAILLEUR HUMANITAIRE, UN CIVIL TUÉS

Le 14 juin, des hommes armés ont ouvert le feu sur un véhicule près de la localité de Tcholori, dans la région de Diffa, tuant un travailleur humanitaire et un autre civil. Les assaillants ont volé le véhicule et enlevé une personne. Depuis janvier, les attaques armées contre des civils ont fortement augmenté à Diffa, faisant plus de 150 morts et plus de 100 personnes, dont des femmes et des enfants, enlevées. Le 10 juin, des hommes armés ont enlevé 13 personnes lors d’une attaque dans un village de Diffa.

MALI

DES ATTAQUES DÉPLACENT PLUS DE 800 PERSONNES

Plus de 800 personnes ont été déplacées après les récentes attaques armées dans des villages de la région centrale de Mopti.

Suite d'un raid violent sur Sobanou-Dah le 10 juin qui a fait 35 morts, plus de 330 personnes ont fui leur domicile. Une autre attaque, également le 10 juin, dans le village de Djoumbo-Peulh, a forcé environ 500 personnes à fuir vers la ville de Sévaré. La majorité des survivants sont profondément traumatisés, considèrent la sécurité comme une priorité et ont besoin d'une assistance psychosociale. Les organisations humanitaires sont en train de fournir une aide d'urgence. Les attaques ont aggravé les souffrances des civils à un moment où de nombreuses communautés sont aux prises avec une forte insécurité alimentaire durant la période de soudure qui dure jusqu'aux récoltes de septembre.

NIGERIA

AU MOINS 30 TUÉS DANS UNE ATTAQUE A LA BOMBE

Au moins 30 civils ont été tués le 16 juin lorsque des assaillants armés d'explosifs ont attaqué une foule en train de regarder un match de football à Konduga, dans le nordest de l'État de Borno. Des échanges de tirs auraient également eu lieu entre les forces de sécurité et des éléments armés à Maiduguri, la capitale de Borno. Une série d'attaques armées au cours des derniers mois a fait de nombreux civils et contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir dans des camps surpeuplés.