Afrique centrale : Quelle stratégie contre les discours de la haine ?

DANY BALEPE

Pour venir à bout des discours de haine utilisés comme arme par de nombreux protagonistes, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ont organisé, du 26 au 29 octobre 2021 à Douala, un forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités sur la prévention des conflits liés aux discours de la haine en Afrique centrale, à l'intention des responsables des médias et des organes de régulation de la communication.

A l'entame de ce forum régional, le chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), François Louncény Fall, a dressé un tableau sombre de la situation dans la sous-région, en particulier, dans les Etats en proie à des conflits armés, des crises violentes ou à des processus électoraux tendus.

S'appuyant sur des cas précis, il a fait remarquer que les discours de haine sont souvent utilisés comme des armes par de nombreux protagonistes dans presque tous les pays de l'Afrique centrale. « La haine retarde la marche de vos Etats vers le développement, y compris l'atteinte des objectifs de développement durable, en incitant à la violation des droits de l'homme et en promouvant l'exclusion et la discrimination à l'égard de certaines catégories de vos populations, créant ainsi les conditions propices à l'éclosion ou à l'aggravation des crises et conflits », a-t-il déploré, invitant les organes de presse à faire preuve de responsabilité face à ces enjeux.

Durant ce forum, les responsables des médias provenant de l'Angola, du Burundi de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Gabon, du Rwanda, et du Tchad ont partagé les expériences et les bonnes pratiques de leurs pays respectifs en matière de discours de haine. Tel est le cas des campagnes de lutte contre les messages de haine et d'incitation à la violence, partagées par le president de l'Union des journalistes de Centrafrique, Fernand KoenaVice.

A l'issu de ce forum, les participants ont restitué les travaux de groupes et ont formulé des recommendations, notamment l'organisation de sessions d'éducation des professionnels des medias, les échanges de bonnes pratiques et l'utilisation des technologies de l'information et de communication et les réseaux sociaux contre les discours de haine.

Les participants ont par ailleurs insisté pour la mise en place d'un code d'éthique, d'un guide pratique et la mise en place d'une stratégie régionale pour lutter contre les discours de la haine.

Comme l'a mentioné Suzanne Mveng, vice présidente de l'association des blogueurs du Cameroun, « Nous allons organiser des ateliers de formation, qui vont permettre de donner des outils aux membres de l'association pour une production de contenus de qualité et qui va dans le sens de stopper des discours haineux».

Les participants ont également créée une Plateforme des organisations des professionnels des médias pour la paix et le développement durable en Afrique centrale.

L'organisation de ce Forum s'inscrit dans le cadre de la stratégie et du Plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine, lancés en juin 2019.