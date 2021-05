2e tour des législatives : Evaluation de l’environnement électoral dans la Mambere-Kadei

HONORINE YAO NIARÉ

Dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’état et des préparatifs du second tour des législatives du 23 mai 2021, dans les zones affectées par des problèmes de sécurité dans la préfecture de la Mambere-Kadei, une délégation conduite par le ministre centrafricain de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Augustin Yangana Yahoté, s’est rendue à Berberati, le jeudi 20 mai 2021, en vue d’évaluer l’environnement électoral pour la bonne tenue de ces élections.

En sa qualité de premier responsable de la région, le préfet de la Mambere-Kadei, Théodore Papillon Malengue, a indiqué qu’« il n’y a plus de problème de sécurité dans la préfecture a part Amadagaza, Gadzi et Carnot qui vont bientôt retrouver leur quiétude et leur intégrité au terme du scrutin ». Un scrutin dont il s’est réjoui de la faisabilité, tout en saluant l’implication constante de la MINUSCA dans la bonne tenue des opérations électorales.

Les leaders communautaires et des membres des démembrements de l’Autorité sous-préfectorale des Elections (ASPE) de Amadagaza, Carnot et Gadzi concernés par ce scrutin, ont, quant à eux, exprimé leurs appréhensions concernant la tenue effective des élections dans leurs zones respectives. En effet, une information a fait état de la dégradation du tronçon reliant Gbambia à Banga Boumbe, situé dans la sous-préfecture de Amadagaza. Une autre préoccupation a concerné la localité de Gadzi, inaccessible et assiégée par les rebelles depuis décembre 2020.

A ces inquiétudes, le ministre Augustin Yangana Yahoté a répondu : «la population n’a pas à être sceptique, puisque beaucoup de choses sont faites. Le pont entre Gadzi et Carnot est réparé, la Force de la MINUSCA va se déployer sur place. Et l’aspect très important, est que ladite Force sera présente effectivement à Gadzi et Amadagaza. Donc, l’assurance est là et le peuple peut aller voter massivement et librement le 23 mai en toute quiétude. »

A sa suite, le chef de bureau de la MINUSCA à Berberati, John Godonou Dossou a conclu en rassurant sur le fait que « la mise en œuvre du processus électoral ira jusqu’à son terme, et la protection des civils a toujours été la priorité de la MINUSCA. Elle est un gage du rétablissement graduel et de la construction d’une paix durable, nécessaires pour la stabilisation en République centrafricaine. »

Il est à noter que le 15 mai 2021, le matériel électoral est arrivé dans les sous-préfectures d'Amada Gaza, Gadzi et Carnot. Avec le soutien de la force de la MINUSCA via son bataillon tanzanien, ledit matériel a été acheminé et stocké à Berberati.