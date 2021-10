Migration irrégulière vers l'Europe : Afrique de l’Ouest - Route Atlantique (Données: Jan – Juin 2021 Publication: Juillet 2021)

La migration irrégulière est un phénomène complexe, dynamique et morcelée, et de ce fait difficile à appréhender. Il est primordial de renforcer la compréhension des routes migratoires, itinéraires empruntés ainsi que des profils des migrants afin de protéger les migrants et soutenir des politiques guidées par des données factuelles(1) .

La matrice de suivi des déplacements (DTM) et le projet des migrants disparus (MMP) de l’Organisation internationale pour les migrations rassemblent des données sur les départs, les arrivées, les décès et les disparitions de migrants le long des routes migratoires(2) .

Ce document traite de la reprise de la migration depuis les côtes de l'Afrique de l'Ouest vers les Îles Canaries (Espagne). Cette route, déjà active en 2006, a observé un nombre croissant de migrants en 2020. Les risques sont pourtant nombreux et les décès et disparitions consécutif au naufrage sont nombreux le long les côtes de l’Atlantique.

Entre janvier et juin 2021, 6 952 individus ont atteint les îles Canaries de manière irrégulière après une traversée en bateau depuis les côtes d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une augmentation de 156% des arrivées par rapport à la même période en 2020(3) .

Les données sur la route atlantique restent rares et incomplètes. Il n'existe actuellement aucune approche harmonisée de collecte de données hormis à l’arrivée sur les Iles Canaries. Des données supplémentaires sont recueillies par OIM sur les profiles des arrivées et les bateaux interceptés(4) . Il existe très peu de données sur le nombre réel de départs et de tentatives depuis les côtes ouest-africaines, tandis que les naufrages et épaves ne sont souvent pas tous signalés.