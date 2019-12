West and Central Africa: Weekly Regional Humanitarian Snapshot (10 – 16 décembre 2019)

BURKINA FASO

PLUS DE 10 000 PERSONNES DEPLACEES SUITE AUX ATTAQUES

On estime à 10 000 le nombre de personnes déplacées à la suite d'attaques récentes perpétrées par des groupes armés inconnus dans les régions du Centre Nord et du Sahel. 7 000 personnes ont fui à la suite de deux attaques distinctes qui auraient fait 12 morts dans des villages autour de la commune de Pensa, dans la région du Centre Nord. Une autre attaque dans la commune de Gorgadji, dans la région du Sahel, a forcé environ 3 100 personnes à fuir vers la ville de Dori. Les nouveaux déplacés sont hébergés dans des familles d'accueil et sur des sites de déplacement temporaire. Les organisations humanitaires apportent une aide d'urgence, aux côtés des autorités locales. Au total, plus de 560 000 personnes ont été contraintes de fuir en raison de l’insécurité.

CAMEROUN

LA VIOLENCE ARMEE S’INTENSIFIE DANS LES REGIONS DU NORDOUEST ET DU SUD-OUEST

Une dizaine de personnes, dont des étudiants et des enseignants, ont été enlevées par des assaillants armés dans la ville de Bamenda, au nord-ouest du pays.

D’autres affrontements dans le Donga Mantung, également dans la région du Nord-Ouest, ont fait un mort. Ces incidents s’inscrivent dans une tendance préoccupante où les civils sont pris pour cible par les deux parties au conflit. La crise a forcé plus de 700 000 personnes à fuir, y compris vers le Nigeria et d'autres régions du Cameroun.

MALI

PLUS DE 1 200 ECOLES FERMEES

L'insécurité, l’absence d’enseignants et le rejet du français comme langue d'enseignement ont entraîné la fermeture de plus de 1 200 écoles dans les régions du nord et du centre du Mali, privant plus de 365 000 enfants d'accès à l'éducation. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux 797 écoles fermées en novembre 2018. Environ 62% de ces écoles se trouvent dans la région de Mopti.

RD CONGO

NOUVEAU PIC DE CAS D’EBOL

Au cours de la semaine du 9 au 15 décembre 2019, 24 nouveaux cas confirmés d'Ebola ont été signalés dans trois zones sanitaires des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, soit une augmentation significative par rapport à la moyenne hebdomadaire des deux derniers mois. Le total des cas depuis le début de l’épidémie actuelle est de 3 348 cas, dont 2 213 décès. Ce pic résulte de l'importante perturbation des activités d'intervention d'Ebola en raison de l'insécurité qui règne à la suite des manifestations contre les agences des Nations Unies et autres équipes d'intervention contre Ebola. Le 10 décembre, les autorités ont annoncé la reprise des activités d'intervention à Biakato, dans la province de l’Ituri.

NIGERIA

QUATRE TRAVAILLEURS HUMANITAIRES TUES

Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Nigeria, M. Edward Kallon, a condamné l'exécution annoncée de quatre travailleurs humanitaires par des groupes armés dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, le 13 décembre. Les quatre hommes faisaient partie des six humanitaires enlevés le 26 juillet lorsque leur convoi a été attaqué près de Damasak, dans la zone de gouvernement local de Mobbar. Les Nations Unies et les ONG s'efforcent d'apporter une aide vitale à plus de sept millions de personnes dans les États de Borno, Adamawa et Yobe touchés par la crise. Ils sont de plus en plus la cible d'attaques violentes. Sept travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début de l'année. Au total, 26 employés des Nations Unies et des ONG ont perdu la vie dans le conflit depuis 2011.