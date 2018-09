United Nations actions in Cameroon, Issue N° 002, August 2018 [EN/FR]

Features

PEOPLE WFP re-unites Central African family in Kette, East Cameroon UNICEF & WFP Partner Against Under Nutrition in Cameroon Renforcement de la chaine de valeur aquacole dans la région du Littoral

PEOPLE

Prévention de la transmission de la mère à l’enfant Mise en œuvre du Plan de rattrapage sur le VIH La Santé de Reproduction au cœur des Jeux Universitaires Fabrice Ondoa devient Champion de l’enregistrement des naissances Renforcement du Système national de transfusion sanguine au Cameroun

PROSPERITY

UNDP/Panasonic donate solar lamps for quality education and better health care in Kousseri

PROSPERITY

Financial inclusion for Development Minerals La migration et le développement durable

Formalisation des entreprises et de leurs travailleurs

PEOPLE

Concertation des acteurs du système éducatif sur l’Agenda ODD4 au Cameroun Political participation of women and elimination of violence against women during 2018 electoral process Integration of menstrual hygiene management needs of women and gender sensitive policy reforms Emergence ou Dividende Démographique au Cameroun

DOSSIER

The cost of Peace and the Price of Violent Extremism in Cameroon Nouvelles arrivées à la tête des Agences des Nations Unies au Cameroun

PROSPERITY

Politique Urbaine Nationale, atout pour l’atteinte de l’ODD 11 au Cameroun

PEACE

“The growth of violent extremism in Africa presents an imminent threat to the steady path to prosperity”

PARTNERSHIP

Canal 2 International et UNICEF Cameroun La communication avec les communautés au coeur des interventions humanitaires

La liberté d’expression à l’épreuve des droits et du développement durable