La population totale du site s’élève à 1.092 réfugiés centrafricains au 30 Avril 2018. 55.13% de la population âgé de moins de 18 ans et 49,08% sont des femmes et filles.

Les besoins prioritaires sont : les moyens de subsistance, les abris familiaux et les infrastructures, l’assainissement, la santé, la nutrition et l’éducation.