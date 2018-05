Au 30 avril 2018, la population totale de réfugiés centrafricains s’élève à 6.983 personnes. 61% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 52%.

L’un des besoins prioritaires pour Ngam est la nécessité d’octroi de terres cultivables fertiles et d’espaces de pâturage pour les réfugiés agriculteurs et éleveurs, afin de préparer le terrain à leur intégration locale.