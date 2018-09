UNHCR Cameroon - Profil de Site - Minawao (Août 2018)

Ouvert depuis juillet 2013 pour répondre à l’afflux massif des réfugiés nigérians vers le Cameroun, le camp de Minawao continu de recevoir un nombre journalièrement considérable des nouveaux arrivants.

Du 1 er janvier au 31 août 2018, plus de 11 716 nouveaux arrivants ont été enregistrés au camp de Minawao. En date du 31 août 2018, la population totale du camp s’élève à 52 987 réfugiés nigérians. 62% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 53% de la population totale du camp.

Pendant le mois d’Août, les réfugiés du camp de Minawao et les déplacés du Site de Zamai ont reçu consécutivement la visite du Ministre de l’Administration territoriale (25 Août2018) et celle du SousSecrétaire d’Etat Adjoint au Bureau de la Population, des Réfugiés et de la Migration (BPRM) accompagné par le Représentant du HCR au Cameroun ( du 29 au 30 Août 2018).