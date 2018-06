UNHCR Cameroon - Profil de Site - Gado (mai 2018)

Au 31 Mars 2018, la population du site s’élève à 24.678 réfugiés centrafricains. 58% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 53% de la population totale du site.

Les besoins prioritaires du site de Gado portent sur le suivi des enfants au secondaire, la réponse pour les adolescents non scolarisés entre 14-17 ans, la promotion des programmes d’autonomisation des réfugiés, la redynamisation de la promotion de l’hygiène et de l’assainissement, la nécessité d’octroi de terres cultivables fertiles et d’espaces de pâturage pour les réfugiés agriculteurs et éleveurs et les abris.