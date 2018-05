UNHCR Cameroon - Profil de Site - Borgop (avril 2018)

Au 30 avril 2018, la population totale de réfugiés centrafricains s’élève à 11.817 personnes. 59% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 29%.

Les besoins prioritaires de Borgop sont l’accès à l’état civil (acte de naissance), le renforcement des infrastructures scolaires pour le primaire et le suivi des élèves au secondaire, la réponse pur les adolescents (14-17 ans) non scolarisés, et la promotion des programmes d’autonomisation des réfugiés