Termes de Référence du secteur santé

1. Contexte

Dans le but de participer aux efforts de coordination de l’aide humanitaire au Cameroun à l’instar des autres groupes sectoriels déjà fonctionnels dans le pays et sous le leadership du Ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la Sante, un cadre de concertation dénommé « Secteur Santé » est mis en place. Son but est de sauver des vies et réduire la morbidité et la mortalité, à travers une coordination des interventions de santé publique en contexte d’urgence humanitaire par l’amélioration de la prédictibilité, la promptitude et l’efficience de la réponse humanitaire et des actions ultérieures de réhabilitation. Les populations du Cameroun souffrent des impacts d’une triple crise humanitaire liée aux conflits dans la région du Bassin du Lac Tchad, en République centrafricaine ainsi qu’à une vulnérabilité chronique entrainant des risques sanitaires majeurs. Le Cameroun a vu son nombre de réfugiés et de personnes déplacées internes accroître depuis 2014, générant une augmentation brusque des besoins humanitaires tant pour les personnes déplacées que pour les communautés hôtes déjà vulnérables avant la crise. En fin 2016, 1.5 millions de personnes (dont la moitié sont des femmes et plus de 60% des enfants) ont urgemment besoin d’assistance sanitaire (HRP 2017-2020).

Avec ces crises humanitaires, ces régions historiquement faibles sur les plans qualitatif et quantitatif en matière d’offre de soins de santé ont vu leurs indicateurs de santé se détériorer davantage. Matérialisé par l’augmentation significative de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile.