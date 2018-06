Termes de référence de l’Inter Secteur, Niveau national - Cameroun

I. Introduction

Les présents termes de référence définissent l’objectif, le rôle et les responsabilités de l’Inter Secteur au niveau national, y compris les contributions attendues des chefs de file sectoriels et les relations avec l’Inter Secteur au niveau décentralisé (Maroua). Les TDR sont mis en œuvre en accord avec le Compact de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP). Ils servent de support à la création de termes de référence pour l’Inter Secteur Maroua. Ils doivent également servir de base à l’élaboration d’un plan de travail adapté aux activités prioritaires dans le contexte du Cameroun.

II. Objectifs

Au niveau national, l’Inter Secteur est une plateforme qui permet aux groupes sectoriels de travailler ensemble et de fournir conjointement une réponse humanitaire effective, efficace et conforme aux directives du Comité Permanent Inter-agences (CPI ou IASC) en matière de protection transversale.

A cet effet, l’Inter Secteur est activement engagé dans le cycle de programmation humanitaire (processus HNO/HRP). En particulier, l’Inter Secteur contribue au développement d’une compréhension commune des besoins, informée par une analyse solide des questions de protection et de genre, et d’une stratégie conjointe de réponse à ces besoins. Ses activités incluent la facilitation d’évaluations multisectorielles conjointes, l’analyse et la planification conjointes, un consensus sur la priorisation des interventions, les zones géographiques et les groupes vulnérables, et les modalités d’assistance, tout en évitant les lacunes et les duplications dans la réponse.

L’Inter Secteur joue un rôle essentiel dans le suivi et le contrôle de la réponse, recueillant les mises à jour des groupes de coordination décentralisé (Inter Secteur Maroua) et transmettant des messages clairs au Coordonnateur Humanitaire (CH) et à l’EHP pour soutenir les actions de plaidoyer et la prise de décision. A cet effet, l’Inter Secteur entretient une collaboration étroite avec l’Inter Secteur Maroua, lui apportant orientation et soutien. En plus de la protection et du genre, l’Inter Secteur s’assure de l’intégration des autres questions transversales dans la réponse, en particulier la résilience, la préparation aux urgences, l’environnement et la promotion des programmes de transferts monétaires. Finalement, l’Inter Secteur contribue à la mise en œuvre de la Nouvelle Manière de Travailler (New Way of Working) et au renforcement du nexus humanitaire-développement au Cameroun. Il œuvre en faveur d’une plus grande cohérence entre les programmes des acteurs humanitaires, des partenaires de développement et du gouvernement et, quand les conditions le permettent, il soutient la définition et l’atteinte de Résultats Collectifs (Collective Outcomes).