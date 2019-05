Stratégie NFI/Abris_2019 – Maroua, Extrême Nord du Cameroun

Contexte

La république du Cameroun fait partie des 4 Etats du bassin du Lac Tchad touchés par les attaques du groupe Islamique (Boko Haram). Le contexte humanitaire au Cameroun est marqué par une combinaison de facteurs tant externes qu’internes depuis plus d’une décennie : Le Cameroun continue de subir les conséquences non seulement de la déstabilisation des pays voisins (RCA, Nord Nigeria), mais aussi des exactions dues au groupe armé BH sur son propre sol à l’ Extrême Nord et celles commises dans la crise interne dans les régions du SW/NW qui provoquent le déplacement massif des réfugiés Nigérians et CAR vers le Cameroun, des refugies Camerounais vers le Nigeria mais aussi le déplacement des populations internes à l’intérieur du pays (le Cameroun). Dans les régions de l’Extrême Nord, nous avons à la fois des Refugies nigérians, les demandeurs d’asiles, des apatrides et des déplacés internes estimés a des dizaines de milliers de personnes. A ceux-ci s’ajoutent les populations hôtes qui sont autant devenues vulnérables que les réfugiés et déplacés à cause de l’insuffisance des ressources naturelles, des abris et les matériels domestiques essentiels qu’ils partagent ensemble. Face à cette situation, plusieurs organisations internationales et nationales se sont mobilisées auprès du Gouvernement et du peuple Camerounais pour apporter une assistance et un soutien à la protection des personnes affectées par la crise dont les déplacés, les retournés, lesréfugiés, les apatrides, les demandeurs d’asile et les populations hôtes. Plusieurs programmes d’assistance sont développés par différents acteurs dans les principaux domaines de l’action humanitaire, dont les abris et NFI, afin de faire face à la situation et apporter une réponse adéquate à ces crises.