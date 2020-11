Stabilisation du bassin du lac Tchad: un avenir prometteur pour les habitants des communautés touchées par la crise dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun

La Facilité de stabilisation régionale (RSF) du PNUD du bassin du lac Tchad lancée en 2019 vise à établir une stabilisation immédiate dans les zones touchées par Boko Haram des régions du Nord et de l'Extrême-Nord du Cameroun en maintenant des conditions de sécurité minimales, des services de base essentiels et en offrant des moyens de subsistance immédiats à la population touchée.

Depuis le lancement effectif des activités en février 2020 au Cameroun, les projets en cours avec les forces de défense et de sécurité ont amélioré les conditions minimales de sécurité, les services essentiels et les infrastructures en voie d'achèvement ramènent déjà la population dans leurs communautés alors que des centaines de jeunes et de femmes ont gagné leur vie (opportunités de subsistance et indépendance financière)

L'article photo suivant présente quelques-uns des principaux projets en cours de mise en œuvre par le guichet Cameroun de la Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad qui est soutenu par l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et l'UE.

Renforcement du système d’alerte précoce: RSF appuie les communautés de Limani, Amchidé, Gancé, Kolofata et Mora en matière de renforcement du système d’alerte précoce. Ce système géré par les Maires et encadré par le Gouverneur est destiné à renforcer les système de sécurité à travers des relais communautaires informant les FDS sur le incursions. Les communautés ont bénéficié des bicyclettes, des megaphones, des smartphones et des lampes torches.

Renforcement des capacités des Forces de sécurité: En partenariat avec le parquet d’instance de Mora (MINJUSTICE), la RSF forme les officiers et les agents de police judiciaire (OPJ/APJ) du département du Mayo Sava sur les bonnes pratiques de procédure pénale en situation d’extrémisme violent. Cette activité est destinée à renforcer la confiance des communautés envers le système de justice et de permettre à la police judicaire de mener des enquêtes recevables auprès du Tribunal. A total 71 OPJ et APJ relevant de la police, de la gendarmerie nationale, des forêts et faune ainsi que de la Douane ont été formés.

Ecole maternelle d’Amchidé : Sécurisé par une clôture, cette école permettra d’améliorer le taux scolarisation dans la localité. L’objectif est également de permettre aux enfants d’être encadrés afin que leurs parents puissent entreprendre des activités génératrices de revenus.