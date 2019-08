Rapport de Situation N°7, Épidémie de choléra dans la région de l’Extrême-Nord, 05 août 2019

I. FAITS SAILLANTS

• Séance de travail entre M. le Délégué Régional de la Santé Publique de l’Extrême-Nord et M. le Gouverneur de la Région pour l’activation du comité régional de lutte contre le choléra ;

• Tenue de la réunion de crise entre les responsables sanitaires et autorités locales sur convocation du Sous-préfet de Tchatibali dans le district de Kar Hay et activation du comité local de lutte contre le choléra ;

• 01 nouveau décès hospitalier enregistré dans le DS Kar Hay, AS Gané.

• À ce jour :

- 93 cas suspects enregistrés dans les districts de santé Kaélé, Kar-Hay et Moutourwa ;

- 05/06 échantillons confirmés par le laboratoire de la CNPS de Maroua, 01 culture en cours ;

- 7 décès (dont 2 communautaires et 5 hospitaliers) enregistrés dans les aires de santé Midjivin, Gané et Mindjil ;

- Taux de létalité : 7,5%.