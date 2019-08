Rapport de Situation N°5, Épidémie de choléra dans la region de l’extreme Nord, 31 juillet 2019

I. FAITS SAILLANTS

• 31/07/2019 :

o Visite de travail de Monsieur le Délégué Régional de la Santé Publique de l’Extrême-Nord dans les Aires de santé affectées par l’épidémie de choléra ;

o 01 nouveau cas confirmé issu du District de santé Kaélé, Aire de santé Midjivin ;

o 01 nouveau décès enregistré le 25/07/2019 au CSI Mindjil.

• À ce jour :

o 66 cas suspects enregistrés dans le District de santé Kaélé (AS Midjivin, AS Garey et AS Kaélé), Région de l’Extrême-Nord ;

o 03/05 échantillons confirmés par le laboratoire de la CNPS de Maroua, 01 culture en cours ;

o 6 décès dont 2 communautaires et 4 hospitaliers dans les Aires de santé Midjivin et Mindjil ;

o Taux de létalité : 9,1%.