Rapport de Situation N°5, Épidémie de choléra dans la region de l’extreme Nord, 25 juillet 2019

I. FAITS SAILLANTS

24 au 25 juillet 2019 :

o Descente du Préfet du Mayo-Kani au CSI Midjivin ;

o Descente conjointe de l’équipe CERPLE, l’équipe cadre du district, OMS et MSF dans le DS Kaélé pour une investigation sur la situation du choléra ;

o 01 nouveau cas confirmé issu du CSI Garey.

À ce jour :

o 50 cas suspects dont 02 confirmés, District de santé Kaélé (AS Midjivin, AS Garey et AS Kaélé), Région de l’Extrême-Nord ;

o 5 décès dont 2 communautaires et 3 hospitaliers dans l’Aire de santé Midjivin ;

o Taux de létalité : 10,0%.