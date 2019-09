Rapport de Situation N°15, Épidémie de choléra dans la région de l’Extrême-Nord, 17 septembre 2019

FAITS SAILLANTS

• 12/09/2019 : Deuxième réunion du comité Régional de Lutte contre la Choléra présidée par le Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord ;

• 16/09/2019 : 01 nouveau décès hospitalier enregistré dans le district de santé Kaélé, aire de santé Kaélé ;

• 3 nouveaux cas notifiés à Zouayé (DS Karhay) après 26 jours de notification zéro ;

• À ce jour :

o 243 cas suspects enregistrés dans les districts de santé Kaélé, Kar Hay, Moutourwa, Maroua 1 et Guidiguis ;

o 08/18 échantillons confirmés par le laboratoire de la CNPS de Maroua ;

o 11 décès (dont 04 en communauté et 07 hospitaliers) enregistrés dans les aires de santé Midjivin, Gané, Mindjil et Boboyo ;

o Taux de létalité : 4,5%