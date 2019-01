Rapport de la mission de supervision conjointe AHA-OMS-DRSP/EN dans le cadre du programme d’appui d’urgence en santé dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone-et-Chari, du 29 Octobre 2018 au 09 Novembre 2018

1.Résumé

Les Départements du Mayo-sava, Mayo-tsanaga et Logone et Chari situés à la frontière avec le Tchad et le Nigéria sont les départements les plus affectés par la crise humanitaire que connait la partie septentrionale du Cameroun du fait des exactions du groupe terroriste Boko Haram et d’autres aléas naturels propres à ces zones. Ces départements restent des zones d’urgences d’un point de vue surveillance épidémiologique, en considérant les actuelles recrudescences des cas de choléra déclarés dans l’état de Borno au Nigéria. Après plusieurs missions d’évaluation des besoins réalisées au cours de l’année 2017, AHA ayant eu à mener ses activités dans le Département du Logone et Chari en particulier dans le domaine de la santé, elle a sollicité et obtenu de l’OMS, un troisième financement sur fonds CERF cette année non seulement pour renfoncer la réponse d’urgence aux besoins sanitaires des populations vulnérables mais également pour couvrir deux autres départements prioritaires. Etant arrivé au troisième mois du projet (Août 2018-Octobre 2018), il a été trouvé nécessaire d’évaluer les réalisations, bref l’impact du projet à miparcours pour les communautés bénéficiaires et par ricochet les besoins non couverts. C’est dans cet optique qu’une mission de supervision conjointe (DS Mokolo, DS de Koza, DS de Mora, DS de Kolofata, DS Makary-OMS et AHA) a été organisée à l’issue de laquelle on note que l’ONG a satisfait un certain nombre de besoins sanitaires dans les 20 aires de santé des DS de Koza, Mokolo, Kolofata, Mora et Makary qu’elle appuie sans pour autant éluder l’existence d’autres besoins importants non encore couverts.