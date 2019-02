Rapport de l’évaluation rapide des besoins psychologiques des présumés ex-otages de Zamaï

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉVALUATION

La coordination mise en place par les différents gouvernements des pays affectés par la crise sécuritaire causée par la secte islamique Boko-Haram, a obligé cette dernière à passer d’une guerre conventionnelle à une guerre asymétrique. Ainsi les combats avec les armées de ces pays ont été remplacés par les attentats suicides, le pillage et la destruction des biens ainsi que l’assassinat des personnes. Cette situation a créé dans tous ces pays en général et au Cameroun en particulier, une migration très importante des populations qui ont quittés les zones à haut risque pour s’installer dans des localités plus calmes.

Selon les dernières statistiques, du DTM Round 14, 359 222 personnes sont déplacées dans l’extrême Nord, soit 227 581 IDPs, 39 403 réfugiés hors camp et 92 238 retournés. Les jeunes constituent la majorité de cette population, soit 65% pour les moins de 18 ans, les adultes 32% et enfin 3% pour les personnes âgées.

Dans le département du Mayo-Tsanaga, l’arrondissement de Mokolo est l’un des arrondissements qui connait une forte présence de population déplacée avec 15 541 IDPs, 6 034 réfugiés hors camp et 27 352 retournés soit un total de 48 927 personnes, (non compris les réfugiés du camp de Minawao).

Le canton de Zamaï n’est pas celui qui accueille le plus de déplacés. Bien qu’il soit dans le voisinage du camp de Minawao, qui est le plus grand site de réfugiés au Cameroun, sa particularité réside dans la diversité des groupes des déplacés qui y ont trouvé refuge.

Selon une évaluation multisectorielle rapide menée par l’ONG COHEB en avril 2018 dans le canton de Zamaï1 , 4 sites accueillent les IDPs. Le premier site, celui des « présumés ex-otages », qui comptait alors 45 ménages en compte actuellement 172. Le nombre de personnes enregistrées comme étant des ex-otages de Boko-Haram s’élève à 914 (318 garçons / 331 filles et 75 hommes / 190 femmes). Les sites 2, 3 et 4 uniquement habité par les IDPs quant à eux comptent respectivement 379, 164 et 234 personnes, soit un total de 777 personnes.

Le présent rapport porte sur l’évaluation rapide des besoins psychologiques des présumés ex-otages de Zamaï, laquelle est consécutive à l’enquête des besoins des ménages identifiés dans le camp des présumés ex-otages de Zamaï.

Cette enquête s’inscrit dans la post-crise Boko-Haram qui s’est déclenchée depuis 2014 dans l’Extrême Nord du Cameroun, dont l’intensité semble décliner depuis 2016. L’année 2017 a été marquée par le retour de certaines personnes associées à BH. En effet, un groupe venu de Mozogo est arrivé en février 2017 et a été installé au camp des personnes déplacées internes de Zamaï en fin 2017, un autre groupe, celui des rendus de Kolofata et de Mora a été remis à la force multinationale de Mora depuis novembre 2017. Pour comprendre et cerner les besoins des personnes du deuxième groupe, une enquête a été réalisée en juillet 2018. Il ne restait plus qu’à sonder les besoins des présumés ex-otages installés à Zamaï.