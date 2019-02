Rapport de collecte de données sur l’éducation de base dans les arrondissements de Blangoua, Fotokol, Hile-Alifa et Makary dans le Logone-et-Chari, décembre 2018

Résumé :

Les fréquents mouvements des populations affectées dans cette partie de la région de l’Extrême-Nord requièrent la mise à jour des données et informations à la disposition des partenaires de l’humanitaire, en vue des réponses pertinentes.

C’est dans ce contexte que COOPI a décidé de mener une enquête rapide sur l’éducation de base dans quatre arrondissements, à savoir : Blangoua, Fotokol, Hile-Alifa et Makary dans le Logone et Chari. Le présent rapport vise à donner un aperçu de la situation de l’éducation de base dans la zone d’intervention.

Aperçu général :

Total des populations hôtes et des déplacés internes de la zone d’intervention

Makary : environ 131.000 habitants (pop. hôte) et 73.161 déplacés internes ;

: environ 131.000 habitants (pop. hôte) et 73.161 déplacés internes ; Fotokol : environ 37.000 habitants (pop. hôte) et 32.462 déplacés internes ;

: environ 37.000 habitants (pop. hôte) et 32.462 déplacés internes ; Hille-Alifa : environ 106.500 habitants (pop. hôte) et 6.398 déplacés internes ;

: environ 106.500 habitants (pop. hôte) et 6.398 déplacés internes ; **Blangoua **: environ 67000 habitants (pop. hôte) et 9.224 déplacés internes ;

Sur l’ensemble de quatre arrondissements, 14 écoles sont fermées.

6 dans l’arrondissement de Makary ; 3 dans l’arrondissement de Hilé-Alifa 5 dans l’arrondissement de Fotokol

Les ONG qui ont rendu des services dans le secteur de l’éducation de base (2017-2018) :

**COOPI **: Salles de classes d’urgence, équipements en meubles des classes, réhabilitation et implantation de points d’eau dans les écoles, distribution de manuels scolaires pour enseignants et de kits scolaires pour élèves, formation des enseignants, réhabilitation des classes endommagées, appui aux vulnérables par le paiement de frais scolaires.

Plan International : Cours de rattrapage, distribution de kits scolaires pour élèves, formation des enseignants, appui à la mise en place de gouvernements des écoles.

NRC: Distribution de kits scolaires pour élèves, formation des enseignants, appui aux vulnérables par le paiement de frais scolaires.

Les points faibles communs aux écoles de la zone d’intervention sont : l’insuffisance des infrastructures et de personnel enseignant ainsi que la faible implication des parents dans l’éducation des enfants qui se traduit par le très faible taux de scolarisation des jeunes de 9 à 16 ans. Dans ce contexte, les garçons de 9 ans et plus sont retirés de l’école par les parents, pour assurer la garde du bétail au pâturage et aussi pour les impliquer dans les travaux agricoles ou dans le commerce. Les filles de leur tour, sont victime de la coutume su mariage précoce, très vite mariées à des personnes choisies par les parents.