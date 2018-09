Région de L’Extreme Nord Matrice de Suivi du Déplacement Dashboard #14, 13 - 26 Juin 2018

Ce dashboard donne un aperçu de la situation dans la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun, où l’insécurité liée aux violences de groupes extrémistes armés, et dans une moindre mesure les phénomènes climatiques ont donné lieu à d’importants mouvements de population. Les informations présentées dans ce rapport ont été recueillies auprès de personnes déplacées entre le 13 et le 26 juin 2018, avec l’accord et le soutien des autorités locales. La population déplacée est estimée à 359 222 individus : 227 581 personnes déplacées internes (PDI), 39 403 réfugiés hors camp et 92 238 retournés. 93% des populations déplacées le sont en raison du conflit armé qui a lieu dans la région. 6,6% des déplacements sont causés par des inondations, la sécheresse et d’autres facteurs climatiques. Moins d'un pourcent des déplacements sont causés par d’autres raisons non spécifiées.