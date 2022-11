Matrice de suivi des déplacements - Crise du Nord-ouest et du Sud-Ouest du Cameroun Tableau de bord 26 octobre 2022

Depuis 2016, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun sont en proie à une crise. Connue sous le nom de crise anglophone, les manifestants ont protesté contre la marginalisation de la communauté anglophone et l'influence croissante du système et de la langue française dans les régions anglophones du Cameroun. Les manifestations pacifiques de 2016 ont rapidement évolué en une insurrection de faible ampleur, les séparatistes appelant à l'indépendance des régions anglophones, se transformant bientôt en un véritable conflit armé entre les séparatistes et les forces camerounaises, qui a suscité le déplacement de centaines de milliers d'individus et tué des milliers de personnes.

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), au 30 septembre 2022, **1 067 722 personnes **étaient déplacées par la crise, dont 562 807 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), représentant 53 % de la population déplacée, 85 181 réfugiés au Nigeria (8 % des personnes déplacées), 376 707 anciens PDI de retour (35 %) et 43 027 personnes de retour de l'étranger (4 %). Soixante-six pour cent des PDI résidaient dans les régions du Nord-Ouest (231 281 personnes) et du Sud-Ouest (137 461 personnes), tandis que 34 % ont fui vers les régions de l'Ouest et du Littoral.