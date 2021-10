Le PAM et le gouvernement du Japon en partenariat étroit pour assister les populations dans le besoin au Cameroun

aoundé – Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies remercie le Gouvernement du Japon pour sa contribution de 1,83 millions de dollars (plus d’1 milliard de FCFA) qui permettra de fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle à plus de 185 000 enfants, femmes et hommes dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua, de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.

Cette contribution permettra de fournir une alimentation scolaire et un soutien nutritionnel aux réfugiés, aux personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI), aux rapatriés ainsi qu’aux communautés hôtes. Cette assistance inclut des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes ou qui allaitent un enfant ainsi que des personnes vivant avec le VIH.

"Le PAM est extrêmement reconnaissant de la générosité constante du peuple japonais", a déclaré Wanja Kaaria, Représentante et Directrice pays du PAM au Cameroun. "Alors que nous nous dirigeons vers le déploiement de notre plan stratégique quinquennal, des partenaires comme le Gouvernement du Japon sont plus que jamais indispensables pour assurer une réponse adéquate qui permette de sauver et de changer des vies au Cameroun".

"Cette contribution réaffirme le soutien et la solidarité du peuple japonais envers les personnes dans le besoin au Cameroun, ainsi que les communautés hôtes", a souligné M. OSAWA Tsutomu, l'Ambassadeur du Japon au Cameroun. "Préoccupés par la situation des plus vulnérables, qui est aggravée par la COVID-19, nous avons décidé d'étendre notre assistance à travers le PAM pour répondre aux besoins urgents de ces personnes. La paix et la stabilité de l'Afrique est l'un des principaux domaines de notre coopération. Le Japon renouvelle ses engagements indéfectibles à l'approche de la 8ème réunion de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8) qui aura lieu en 2022".

La région de l'Extrême-Nord du Cameroun et le Nigéria frontalier, sont en proie à la violence et aux attaques répétées de groupes armés non étatiques depuis 2014. Cette situation a entraîné un afflux de réfugiés nigérians ainsi que des déplacements internes au Cameroun. Les régions de l'Est, de l'Adamaoua et du Nord accueillent en parallèle un nombre important de réfugiés ayant fui les violences en République centrafricaine. La crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun a également provoqué des déplacements et une hausse de l'insécurité alimentaire dans les deux régions depuis 2017. Le plan de réponse humanitaire 2021 pour le Cameroun souligne que 4,4 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire au Cameroun.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il sauve des vies dans les situations d'urgence, construit la prospérité et soutient un avenir durable pour les personnes qui se remettent d'un conflit, de catastrophes et de l'impact du changement climatique.

