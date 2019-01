Le HCR déplore l’expulsion de réfugiés depuis le Cameroun

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est alarmé par la nouvelle de l’expulsion par le Cameroun, cette semaine, de plusieurs milliers de réfugiés vers l’Etat de Borno au nord-est du Nigéria, une région en proie à la violence. Cela fait suite au retour forcé de 267 réfugiés nigérians en date du 16 janvier. Ils avaient traversé la frontière vers le Cameroun en 2014. Nous sommes très inquiets pour la sécurité et le bien-être de toutes ces personnes.

Environ 9 000 Nigérians avaient traversé la frontière vers le Cameroun au début de cette semaine, après une attaque menée par des militants qui ont saccagé la petite ville frontalière de Rann, dans l’Etat de Borno au Nigéria. Ces militants particulièrement violents ont pris pour cible des installations militaires, des civils et des complexes humanitaires. Au moins 14 personnes auraient été tuées.

« Cette action complètement inattendue met en danger la vie de milliers de réfugiés », a déclaré Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. « J’appelle le Cameroun à maintenir ses portes ouvertes ainsi qu’à mettre en œuvre la politique et les pratiques d’hospitalité, à cesser immédiatement de procéder aux retours forcés, et à respecter pleinement ses obligations en matière de protection des réfugiés en vertu de sa propre législation nationale et du droit international. »

Le Cameroun héberge actuellement plus de 370 000 réfugiés, y compris 100 000 originaires du Nigéria.

