Le fonds Éducation sans délai alloue 2,7 millions de dollars us pour soutenir la réponse d’urgence en éducation pour les enfants touchés par la crise au Cameroun

Le financement vise à rétablir des possibilités d'apprentissage pour plus de 18 000 enfants et jeunes touchés par la crise

9 juillet 2019, New York – Le fonds Éducation sans délai (Education Cannot Wait) annonce un financement de 2,7 millions de dollars US pour soutenir la réponse d’urgence en éducation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, où plus de 90 pourcent des enfants d'âge scolaire n’ont aucun accès à des possibilités d'apprentissage.

Au cours des trois dernières années, l'escalade de la violence et les attaques contre les civils dans ces deux régions du Cameroun ont forcé un demi-million de personnes à fuir leur domicile. Les écoles, le personnel éducatif et les étudiants ont été la cible de violences et de menaces, et 80 pourcent des écoles ont été fermées, selon les estimations d'organisations humanitaires. Plus de 670 000 filles et garçons ont été contraints de quitter l'école dans les deux régions. « Des centaines de milliers de filles et de garçons dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun sont actuellement déscolarisés. Sans l’environnement protecteur de l’école, ces enfants font face aux risques immédiats de recrutement, d’exploitation, d’abus sexuel et de grossesse précoce », a déclaré Allegra Baiocchi, la Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice humanitaire des Nations Unies au Cameroun. « À mesure que l'analphabétisme s'installe, l'avenir de ces enfants, de leurs familles et de leurs communautés est également menacé. En matière d'éducation, nous ne pouvons nous contenter d'un ‘si’, nous devons nous consacrer au ‘comment’.

En tant que Coordonnatrice humanitaire, je suis engagée à protéger le droit des enfants à l’éducation et à remettre ces enfants sur le chemin de l’apprentissage. Grâce au financement d’Éducation sans délai, c’est précisément ce que nous allons faire », a-t-elle déclaré.

Le financement d’Éducation sans délai aidera 18 386 enfants (dont 9 505 filles) d'âge préscolaire, primaire et secondaire à accéder à des possibilités d'apprentissage de qualité en termes d'éducation formelle et non formelle dans les deux régions. « L'ampleur de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun met en péril les perspectives d'avenir de toute une génération. Il est inacceptable que des enfants soient déscolarisés pendant plusieurs années et soient laissés pour compte. En travaillant en collaboration avec le Gouvernement et à travers le Cluster Éducation, les agences de l’ONU et les ONG vont œuvrer conjointement à la mise en œuvre de cet investissement d’Éducation sans délai afin de fournir une réponse urgente et rétablir les opportunités d’apprentissage pour les enfants et les jeunes touchés par la crise, » a déclaré Yasmine Sherif, Directrice du fonds Éducation sans délai. « L'accès à une éducation continue de qualité est crucial pour protéger les filles et les garçons et les aider à surmonter la détresse et les circonstances angoissantes dans lesquelles ils se trouvent. Cela renforce leur résilience et les aide à développer les compétences nécessaires pour s’épanouir tout en contribuant au relèvement de leurs communautés, » a-t-elle ajouté.

Les activités prévues visent à soutenir la reprise et la continuité de l’apprentissage des enfants et des jeunes touchés par la crise – dont la majorité est déscolarisé depuis trois ans. L'accent sera également mis sur la protection afin de réduire les risques d'exploitation, de travail des enfants, de mariage précoce, de grossesse précoce et de recrutement dans les forces et les groupes armés. Un soutien psychosocial, des programmes d'alimentation scolaire, des formations professionnelles pour les jeunes, le soutien à la réintégration dans la communauté et la préparation à l'école sont également prévus.

Le financement sera mis en œuvre au cours des 12 prochains mois par Plan International (750 000 USD), l'UNESCO (1,1 million USD), le Conseil danois pour les réfugiés (400 000 USD) et le Programme alimentaire mondial (500 000 USD) en collaboration avec le gouvernement du Cameroun et le Cluster Éducation.

Le financement d’Éducation sans délai répond à l’appel de fonds humanitaire inter-agences et couvre 23 pourcent du manque de financement actuel pour le secteur de l’éducation. ### À propos du fonds Éducation sans délai Éducation Sans Délai – « Education Cannot Wait » ou « ECW » par son acronyme anglais – est le premier fonds mondial dédié à l'éducation en situation d'urgence. Il a été lancé par des acteurs internationaux de l'aide humanitaire et du développement, ainsi que des donateurs publics et privés, pour répondre aux besoins éducatifs urgents de 75 millions d'enfants et de jeunes en situation de conflit ou de crise. Les modalités d’investissement d’ECW sont conçues pour instaurer une approche plus collaborative entre les acteurs sur le terrain, en veillant à ce que les organisations de secours et de développement unissent leurs forces pour obtenir des résultats en matière d’éducation. ECW est hébergé par l'UNICEF. Le Fonds est administré conformément aux règles et règlements administratifs en matière de finances, de ressources humaines et d’administration de l’UNICEF, tandis que ses activités sont dirigées par sa propre structure de gouvernance indépendante.

Pour toute information complémentaire, visitez : www.educationcannotwait.org et www.act4educationincrisis.org

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter:

Anouk Desgroseilliers, adesgroseilliers@educationcannotwait.org , +1 917 640-6820 Pour toutes autres demandes, veuillez contacter : info@educationcannotwait.org