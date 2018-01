Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine et le Premier Ministre du Cameroun procèdent à l’inauguration de la Base Logistique Continentale de l’Union africaine

Douala, le 05 janvier 2018 : Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine(UA), S.E Ambassadeur Smail Chergui, au nom de l’Union africaine, et S.E M. Philémon Yang, Premier Ministre du Cameroun et Représentant personnel de S.E M. Paul Biya, Président de la République, ont procédé ce vendredi 5 janvier 2018 à l’inauguration de la Base logistique continentale (BLC) de l’UA. L’inauguration a eu lieu sur le site principal de la BLC à proximité de l’aéroport international et de la Base aérienne militaire de Douala. La Commissaire aux Ressources Humaines, aux Sciences et Technologies de l’UA, le Président du Parlement Panafricain ainsi que de nombreux membres du Gouvernement camerounais, des autorités militaires du Cameroun, des membres du Corps diplomatique accrédités au Cameroun et des représentants des partenaires stratégiques de l’UA ont pris part à la cérémonie.

Il convient de souligner que depuis la signature du Protocole d’Accord entre l’UA et le Cameroun le 12 Octobre 2015, le Cameroun avait attribué à l’UA deux sites d’une superficie totale de 25 hectares et avait initié des travaux de construction et de rénovation de bâtiments sur le site principal avec des installations annexes, qui ont permis de démarrer la phase initiale du fonctionnement de la BLC. La BLC a pour fonction de stoker, maintenir et gérer les matériels et équipements pour les opérations de paix et les actions humanitaires de l’UA. En tant que Centre d’Excellence du Soutien aux Missions de l’UA, elle est en outre chargée d’assurer la formation technique du personnel spécialisé et des opérateurs.

Au nom du Président Moussa Faki Mahamat et en son nom propre, le Commissaire à la Paix et à la Sécurité a prié SE.M le Premier ministre de bien vouloir transmettre les remerciements et la reconnaissance de l’UA à son Excellence Mr. Paul Biya, Président de la République, et au peuple camerounais, pour l’action soutenue de leur pays au service de la paix et de la stabilité en Afrique, qu’illustre leur engagement dans la lutte contre le terrorisme et leur contribution généreuse pour l’implantation de ce pôle logistique continental à Douala. Il a exprimé l’impératif d’une large mobilisation, notamment des états membres de l’UA, des Communautés économiques régionales et Mécanismes régionaux ainsi que des partenaires stratégiques, pour assurer la pleine fonctionnalité et la pérennité de la BLC, maillon essentiel de l’opérationnalisation de la Force africaine en Attente (FAA). Le Commissaire Chergui a souligné que l’UA est déterminée à valoriser cet investissement et en assurer un fonctionnement efficace et efficient. Pour davantage optimiser la BLC pour le soutien des Missions et les actions humanitaires, il a enfin souhaité un partenariat élargi avec les Nations unies et ses Organes spécialisés. Le Ministre Délégué en charge de la Défense a pour sa part réitéré le soutien du Cameroun et son engagement pour accompagner l’UA jusqu’à l’opérationnalité totale de la BLC. Le Ministre Délégué en charge de la Défense et le Commissaire Chergui ont en outre procédé a la signature du Certificat de cession de la BLC à l’UA qui devra désormais en assurer la gestion. La cérémonie s’est terminée par une remise de décorations et de certificats en guise de reconnaissance aux personnalités et personnels de l’UA et du Cameroun qui ont contribué à la réalisation de cet important acquis pour la FAA et l’opérationnalisation de l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité.