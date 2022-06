La voie vers les résultats collectifs Humanitaire Développment Paix au Cameroun - Cadres Analytique et Stratégique (avril 2022)

INTRODUCTION

Ce document a pour dessein d'expliquer comment les résultats collectifs Humanitaire Développement Paix (HDP) ont été formulés à la base de l'approche Nexus HDP au Cameroun.

Le Nexus HDP est défini comme l’imbrication entre l’action humanitaire, les activités de développement et les efforts de recherche de la paix. L'approche consiste à renforcer la collaboration, la cohérence et la complémentarité. Son but est de mettre à profit les avantages comparatifs qu’offre chaque pilier dans la mesure où ils sont utiles à la situation considérée - afin de réduire la vulnérabilité globale et le volume des besoins non satisfaits, de renforcer les capacités en matière de gestion des risques et de lutter contre les causes profondes des conflits.

Résumé et chronologie de l'approche HDP Nexus au Cameroun :

Les résultats du Sommet Humanitaire Mondial de 2016 et les initiatives associées de l'Agenda pour l'Humanité ont tenté d’améliorer la collaboration par le Nexus humanitaire-développement dans le cadre d'une " nouvelle façon de travailler ", tandis que les deux résolutions sur le maintien de la paix adoptées par le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2016 ont élargi l'effort pour inclure la Paix dans le Triple Nexus.

Le Cameroun a été le premier pays à se porter volontaire lors du Sommet Humanitaire Mondial pour mettre en œuvre l'approche Nexus et est devenu l'un des sept pays prioritaires2 du Comité Directeur Conjoint des Nations Unies pour faire progresser la collaboration entre l'action humanitaire et le soutien au développement, créé par le Secrétaire Général en 2017.

Un groupe composé de membres de l'équipe humanitaire pays (EHP) et de l'équipe pays des Nations unies (UNCT) a commencé à travailler sur le Nexus HDP (précédemment appelé la nouvelle façon de travailler) en 2017. Leur travail a conduit à la décision de l'EHP de créer une Task Force nationale Nexus en mai 2019, mandatée pour développer l'approche Nexus HDP au Cameroun et son opérationnalisation au niveau communautaire.

L'approche Nexus HDP a été endossée par l’EHP et l’Equipe Pays des Nations Unies (UNCT) en octobre 2019.

Le Coordonnateur Humanitaire et Coordonnateur Résident des Nations Unies dirige le Nexus HDP au Cameroun.

La Task Force nationale Nexus est présidé par le Coordinateur Humanitaire Développement Paix avec le soutien du Conseiller Régional HDP d'OCHA et comprend en 2022 plus d'une centaine de représentants du Gouvernement, des agences onusiennes, de la Banque Mondiale, des États membres et des donateurs, des ONG internationales et nationales et du secteur privé.

Deux Task Force régionales ont été créées en 2020 : la première à l’Extrême-Nord et la deuxième au niveau de la Façade Est (qui comprend les région de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord).

La vision du Nexus HDP au Cameroun est basée sur une approche ascendante. Elle cherche à créer des synergies entre les interventions humanitaires, de développement et de consolidation de la paix dans les municipalités où les conditions exigent et permettent ces trois types d'interventions. Ces municipalités sont appelées des zones de convergence.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la Feuille de Route du Nexus HDP au Cameroun.

Ce document vise à clarifier la manière dont les résultats collectifs HDP ont été formulés et convenus. En 2019, la Nexus Task Force, qui était composée d'un petit groupe d'environ 15 représentants, a décidé de développer un cadre analytique et un cadre stratégique avant de commencer la mise en œuvre de l'approche Nexus au Cameroun.