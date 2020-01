La CEEAC et l’UNOCA pour des élections législatives et municipales pacifiques au Cameroun

Yaoundé/Libreville, 24 janvier 2020 - Le Secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), M. Ahmad Allam-Mi, et le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), M. François Louncény Fall, suivent avec attention l’évolution de la situation socio-politique au Cameroun. En visite conjointe à Yaoundé du 19 au 23 janvier 2020, à quelques jours du début de la campagne électorale pour les élections législatives et municipales du 9 février, ils lancent un appel afin que le processus électoral se déroule dans le calme et la sécurité sur toute l’étendue du territoire national. Ils insistent sur la nécessité de respecter les droits civils et politiques, y compris le droit de vote, les libertés d'expression, de réunion, d’aller et de venir, le droit à l'information et l'égal accès des acteurs politiques aux médias pendant cette période cruciale. Ils condamnent par la même occasion toute entrave à la jouissance de ces droits fondamentaux, notamment toute menace et violence à l’endroit des électeurs pour les empêcher d’exercer leur droit de vote.

De même, le Secrétaire général de la CEEAC et le Chef de l’UNOCA exhortent tous les acteurs impliqués dans le processus électoral au Cameroun à créer un climat de paix et continuer d’œuvrer pour le bien-être des populations. Dans ce contexte, ils encouragent les partis politiques, les candidats et leurs partisans à résoudre les éventuels différends par le dialogue et les voies légales. Ils invitent en particulier les médias et les usagers des réseaux sociaux à s’abstenir de tout discours incitant à la haine, à la violence et à la division, et les appellent à promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale.

A cet égard, ils accueillent avec satisfaction la tenue des ateliers de renforcement des capacités du personnel d’Elections Cameroon (ELECAM) et des journalistes, organisés respectivement du 8 au 10 janvier et du 15 au 17 janvier 2020 à Yaoundé par la CEEAC, avec le soutien technique de l’UNOCA.

Le Secrétaire général de la CEEAC et le Chef de l’UNOCA soutiennent que la tenue d’élections pacifiques, libres et transparentes, le 9 février 2020, sera une étape décisive vers le renforcement de la stabilité et des acquis démocratiques. Ils encouragent les autorités à continuer leurs efforts afin de mettre en œuvre les recommandations du Grand dialogue national à travers une démarche inclusive, ainsi qu’à persévérer dans les efforts de réconciliation nationale. Ils réitèrent la détermination de leurs institutions respectives à poursuivre la collaboration étroite avec les autorités nationales, les organisations régionales, et tous les autres acteurs afin de contribuer à l’atteinte de ces objectifs et au développement durable du Cameroun.

