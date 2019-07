Journées Locales de Vaccination (JLV) de riposte à l’épidémie de poliomyélite de Mada : 265 695 enfants de 0 à 5 ans à vacciner du 12 au 14 juillet 2019 dans les Districts de Santé de Mada, Makari, Goulfey et Kousseri.

Kousséri (Cameroun), 12 juillet 2019 – La ville de Kousseri, située dans le département du Logone et Chari dans la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun a servi de cadre le 12 juillet 2019 au lancement officiel du premier tour de la campagne de vaccination de riposte à l’épidémie de poliomyélite qui prévaut au Cameroun depuis le 23 mai 2019.

La cérémonie a été présidée par le Ministre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique en charge de la lutte contre les Epidémies et les Pandémies, Monsieur Alim Hayatou, en présence du Préfet du département du Logone et Chari, du Maire de la Commune Urbaine de Kousséri, des Représentants de l’OMS et de l’UNICEF, du Sultan de Kousséri, des Directeurs et experts du Ministère de la Santé Publique, des Chefs traditionnels et autorités religieuses, des associations de femmes et de jeunes, ainsi que des populations et des Hommes de médias.

Dans son discours, le Ministre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique a rappelé qu’à la date du 23 mai 2019, un cas de Poliovirus circulant de type 2 a été confirmé dans un échantillon environnemental prélevé le 20 avril 2019 sur le site de l’Hôpital de District de Santé de Mada. Il a souligné que cette épidémie est classée selon l’OMS, comme urgence de santé publique et de portée internationale. A cet effet, le Cameroun dispose d’un plan de riposte qui prévoit trois tours d’Activités Vaccinales Supplémentaires (AVS) conformément aux directives de l’OMS. Le tour 0, organisé du 10 au 12 juin 2019 dans les Districts de Santé de Mada et de Makari a permis de vacciner 123 682 enfants de 0 à 5 ans, soit l’ensemble des enfants attendus dans ces deux Districts de Santé.

C’est dans la continuité de cette campagne de lutte acharnée en vue de mettre fin à cette épidémie que la campagne en cours est organisée. Elle concerne les districts de santé de Mada, de Makari, de Goulfey et de Kousseri et cible 265 695 enfants de moins de 5 ans. Pour poursuivre, le Ministre Secrétaire d’Etat a invité les parents, les responsables de familles, les chefs traditionnels et administratifs, les associations et les ONG à s’impliquer pour la réussite de de cette campagne de vaccination par le suivi de la vaccination des enfants et la diffusion des messages. Il a convié les populations à adhérer massivement à la vaccination et à ne pas hésiter à accueillir les vaccinateurs dans leurs ménages.

Dans son mot de circonstances, au nom du Représentant de l’OMS au Cameroun, le Dr Phanuel Habimana, et au nom des partenaires de l’Initiative Mondiale d’Eradication de la Poliomyélite (IMEP), le Docteur Alexis Tougordi, Chargé de Bureau de l’OMS, a indiqué que sur le plan génétique, le virus détecté à Mada présente une parenté avec d’autres virus ayant circulé dans le Bassin du Lac Tchad, traduisant ainsi une circulation transfrontalière persistante. Il a rappelé que l’épidémie actuelle survient au moment où le Cameroun est tout près de l’atteinte de l’objectif d’éradication de la poliomyélite à l’échelle planétaire. Le pays doit à cet effet, soumettre sa documentation finale des activités d’éradication de la polio à la Commission Régionale de Certification en 2019. Dès lors, le Cameroun doit démontrer des capacités et des performances de haut niveau en ce qui concerne son système de surveillance des paralysies flasques aigues, les campagnes de vaccination et la vaccination de routine. Pour conclure, le Dr Alexis Tougordi a invité toutes les communautés à se mobiliser davantage pour informer et sensibiliser les populations, sur l’importance de la vaccination, de l’hygiène en général et du lavage des mains en particulier, « car la poliomyélite est une maladie qui se transmet par les mains et les aliments souillés » a-t-il souligné.

La cérémonie s’est poursuivie par la démonstration de l’acte vaccinal par le Ministre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et sa suite, sur le site de lancement. En guise de clôture de la cérémonie, il a poursuivi la démonstration de l’acte vaccinal au porte à porte dans quelques ménages situés aux alentours du site de lancement de la campagne de vaccination de riposte à l’épidémie de poliomyélite au Cameroun.

Contacts: Dr Phanuel Habimana, WR, E-mail: wcoafcm@who.int; Dr Alexis Tougordi, E-Mail tougordia@who.int; Dr Marlise Dontsop Email : dontsopdjoumetiotonm@who.int; Mme Barbara Etoa E-Mail etoankonob@who.int; Mme Soterine Tsanga E-mail : tsangas@who.int; Pour en savoir plus, veuillez suivre http://www.afro.who.int/fr/countries/cameroon