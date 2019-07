Interface Nº 53 - Echos du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale - UNOCA - Bulletin trimestriel d'information (Avril - Mai - Juin 2019)

Afrique centrale : l’ONU plaide pour que les élections soient un facteur de paix et de bonne gouvernance

Evoquant les élections qui ont eu lieu entre 2015 et 2018 dans certains pays d’Afrique centrale, le Représentant spécial, Chef de l’UNOCA, M. François Louncény Fall (première photo), a invité les Etats de la sous-région à en faire une évaluation afin de mieux préparer les échéances futures. S’exprimant lors de la session ministérielle de la 48e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) le 31 mai 2019 à Kinshasa, il a notamment plaidé pour que des mesures soient prises pour « répondre aux principaux facteurs de crise et violence électorales, afin de faire des élections un moment de communion nationale et un facteur de paix, de sécurité et de bonne gouvernance en Afrique centrale ».

A cet égard, M. François Louncény Fall a affirmé que « les Nations Unies restent disposées à mobiliser la communauté internationale pour soutenir les efforts nationaux et régionaux ». Il a saisi cette occasion pour saluer le « transfert pacifique du pouvoir exécutif » en République démocratique du Congo (RDC) et la « maturité démocratique » du peuple congolais à la suite de la présidentielle de décembre 2018.

Retour à la stabilité en RCA

La situation en République centrafricaine (RCA) était aussi au cœur de l’intervention du Chef de l’UNOCA. Il a insisté sur les évolutions récentes marquées par la signature, entre le Gouvernement et 14 groupes armés, d’un accord politique pour la paix et la réconciliation. Il en appelle « au sens des responsabilités de toutes les parties prenantes pour une mise en œuvre rapide, intégrale et de bonne foi » dudit accord, estimant que « les populations ont beaucoup souffert » de la crise centrafricaine. Le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine (UA) pour les Grands lacs et Chef de bureau de liaison de l’UA au Burundi, M.

Basile Ikouebe, est allé dans le même sens, tout comme le Général Guy-Pierre Garcia, Secrétaire général adjoint de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC). Toutes les délégations ont également lancé un appel pour un retour à la stabilité en RCA. Par ailleurs, le Comité armes légères et de petit calibre, l’exploitation illicite des ressources naturelles par des groupes criminels, la prolifération des groupes terroristes (Armée de résistance du Seigneur et Boko Haram). Le pastoralisme et la transhumance, objet d’un huis-clos ministériel, ont également dominé les discussions. Le Comité a décidé de maintenir cette question parmi ses priorités.

La 48e réunion du Comité était présidée par M. Franck Mwe di Malila Apenela, Ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale par intérim de la RDC, qui assurera la présidence de l’UNSAC pour les six prochains mois. Il a ouvert et clos les travaux, aux côtés des représentants de l’Angola (première viceprésidence), de la Guinée équatoriale (seconde vice-présidence) et du Burundi (rapporteur).

La session ministérielle de l’UNSAC a été précédée par la rencontre des points focaux et des experts, du 27 au 30 mai.