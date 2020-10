Evaluation des effets socioéconomiques du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des réfugiés Centrafricains de la façade Est République du Cameroun, Septembre 2020

1. Introduction

La pandémie coronavirus (COVID-19), dont le premier cas a été enregistré au Cameroun en début mars 2020, a des conséquences négatives sur l’environnement socio-économique et financier du Cameroun. Elle affecte plus particulièrement les personnes déplacées (réfugiés, demandeurs d’asiles, personnes déplacées internes) surtout en milieu ruraux où la contamination semble être plus importante avec des mesures de restrictions difficiles à respecter dû à la promiscuité des ménages dans les sites.

Le Cameroun accueille près 420,000 réfugiés, dont des réfugiés provenant de La République de Centrafrique vivant dans la façade Est (les régions de l’Est, l’Adamaoua et du Nord Cameroun) au nombre de 272,584. Les réfugiés de la Façade Est vivent dans des conditions très précaires. Cette situation s’aggrave de jour en jour avec la diminution progressive de l’aide, devenue difficile à mobiliser, mais pourrait aussi devenir catastrophique avec la pandémie coronavirus (COVID-19).

Dans le cadre de sa réponse sociale d’urgence au COVID-19, les priorités du HCR et du PAM sont d’anticiper et d’atténuer les effets de la pandémie sur les moyens de subsistance des réfugiés et populations d’accueil.

C’est pour cela que le HCR, le PAM et leurs partenaires ont conduit une évaluation socioéconomique rapide des impacts de COVID-19 sur les moyens de subsistance des réfugiés centrafricains vivant dans la façade Est afin d’apporter une réponse d’urgence. Le présent rapport présente les principales observations de l’enquête menée du 06 au 22 Mai 2020 auprès de 275 personnes (composé de réfugiés et de populations hôtes) de la façade Est. Aussi, à travers ce rapport, le HCR et le PAM, proposent un plan de réponse d’urgence à moyen et long terme.