Epidemie de coronavirus au Cameroun: Le genre n’est pas une question secondaire!

Prêter attention au genre dans la réponse à l’épidémie de COVID-19 touchant le Cameroun n’est pas un luxe : C’est essentiel à une réponse de santé publique sûre pour tous. Les flambées épidémiques affectent différemment les femmes et les hommes, les filles et les garçons, en raison du sexe, mais aussi des inégalités de genre préexistantes. Les filles, les garçons, les femmes et les hommes sont tous exposés à des risques différents étant donné les rôles différents qu’ils jouent dans la famille et la communauté. Les inégalités entre les sexes qui existaient avant la crise du coronavirus signifient également qu’ils auront des capacités d’adaptation différentes et des aptitudes distinctes pour se relever. La compréhension de ces différences est essentielle pour façonner des interventions efficaces et équitables pour toutes et tous.

Les femmes pourraient être davantage susceptibles d’être infectées par le virus, du fait qu’ elles sont les principales pourvoyeuses de soins auprès des enfants, des personnes âgées et des membres de la famille qui sont malades1. De même, les filles, qui contribuent à ces tâches, seraient plus susceptibles d’être exposées que les garçons. Dans le cas de COVID-19, les personnes âgées étant particulièrement à risque et les écoles étant temporairement fermées, ceci crée un surcroit de travail significatif pour les femmes, avec des effets sur leur santé.

La plupart des travailleurs du secteur sanitaire et social étant des femmes2 , celles-ci seront particulièrement exposées en raison de leurs contacts avec les personnes atteintes de COVID-19 et des soins qu’elles leur prodiguent.

Ce que les acteurs humanitaires devraient faire

Soyez attentifs aux normes sociales, culturelles et de genre: Les dynamiques de pouvoir et les rôles que jouent les femmes, les filles, les garçons et les hommes au sein de la famille et de la communauté influencent la vulnérabilité des femmes et des hommes à l’infection, leur exposition, leur recherche de soins, leurs comportements à risque, et la possibilité qu’ils ont d’accéder au traitement. Examinez également comment de multiples formes d’exclusion et de discrimination, telles que la pauvreté, le handicap, l’appartenance ethnique ou l’orientation sexuelle, peuvent créer différentes formes de vulnérabilité parmi des groupes de femmes et d’hommes. Cela vous aidera à adapter vos messages pour cibler les personnes à risque.

Développez des outils de communication qui soient compréhensibles par tous, traduits dans les langues locales et adaptés aux personnes analphabètes. Les produits de communication devraient être adaptés aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Apportez des conseils et un soutien spécifiques à ceux qui ne pourront pas s’isoler en raison de la nécessité de maintenir leurs moyens de subsistance. Aussi, les femmes ne peuvent pas éviter un contact étroit avec ceux dont elles s’occupent. Ce soutien peut comprendre la fourniture d’argent, d’eau, de savon, etc.

Fournissez des conseils spécifiques aux hommes sur la façon d’apporter un soutien en tant que pourvoyeur de soins et la nécessité de le faire pour la santé de la famille et de la communauté

Ce que les acteurs de santé devraient faire