Epidemie de cholera dans le district de sante de Mayo Oulo, Golombe et Guider Sitrep 11 du 03/07/2018

Depuis ce mardi 03 Juillet 2018, le DS de Guider a notifié un cas et un décès en communauté. Il s’agit de cas d’une fillette de 11 ans résidente dans l’Aire de Santé de Morija, DS de Guider qui, après un contact aurait contractée auprès de son père interné au DS de Golombé comme cas de choléra. Fort de ce lien épidémiologique, la région porte à 3 DS en épidémie de choléra. Entre le 27 juin et 03 juillet 2018, le DS de Golombé a notifié 15 cas de choléra, dans l’Aire de Santé de Tchontchi, village Camp Badi, Ouro Baffe et Dalami et en plus le DS de Mayo Oulo qui avait déjà notifié 04 cas de choléra dans deux Aires de santé frontalière avec le Nigeria respectivement 03 dans l’Aire de Santé de Guirviza et 01 dans l’AS de Doumo depuis le 18 Mai 2018 qui porte au total 20 cas et 3 décès dans la région;