Enquête nutritionnelle et de mortalité SMART dans quatre aires de santé des districts sanitaires de Goulfey, de Makary et Kousseri, du 16 au 24 Décembre 2020

RESUME EXECUTIF

Cette enquête anthropométrique et de mortalité a été réalisée avec les Districts Sanitaires (DS) de Goulfey, Kousseri et Makary, la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) de l’Extrême Nord, la Sous-Direction de l’Alimentation et de la Nutrition (SDAN), et le Ministère de la Santé (MinSan). Les enquêteurs ont participé à une formation théorique et pratique de sept jours (incluant une pré-enquête), du 9 au 15 Décembres 2020, sur la méthodologie SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions). Cette formation a été directement suivie par 8 jours de collecte de données sur le terrain, du 16 au 24 Décembre 2020.

OBJECTIFS DE L’ENQUETE

L'objectif global de cette enquête était d'évaluer la situation nutritionnelle et la mortalité de la population vivant dans les zones les plus affectées par la crise du Lac Tchad, notamment dans les aires sanitaires de Bodo, Afadé, Kalakafra et Maltam des districts sanitaires de Goulfey, Kousseri et Makary du département du Logone et Chari.

Les objectifs spécifiques étaient de :