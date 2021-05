Éducation sans délai annonce une subvention d'un million de dollars É.-U.pour assurer l'accès à l'éducation des réfugiés nouvellement arrivés au Cameroun

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) mettra en œuvre lanouvelle subvention en partenariat avec le Gouvernement camerounais et d'autres parties prenantes clés pour faire face à l'augmentation du nombre d'enfants et de jeunes en provenance de la République centrafricaine.

5mai 2021, New York —Le fonds Éducation sans délai a annoncé aujourd'hui une subvention à hauteurd'un million de dollars É.-U. pour que les enfants et les jeunes réfugiés en provenance de la République centrafricaine aient accès à un enseignement de qualité au Cameroun.

Selon des estimations récentes, environ 6700réfugiés (dont plus de la moitié sont des enfants) de la République centrafricaine ont fui au Cameroun à la suite des violences survenues dans le contexte des élections de décembre 2020. Sachant que les nouveaux réfugiés entrent au Cameroun par divers points d'entrée, il est essentiel d'identifier et de documenter les filles et les garçons réfugiés non enregistrés afin qu'ils puissent s'inscrire dans les écoles publiques.

La fréquentation scolaire des enfants réfugiés en provenance de la République centrafricaine a augmenté au Cameroun au cours des dernières années –de 40 pour cent dans l’enseignement primaire en 2014 à 46 pour cent en 2020. Néanmoins, le nombre de filles scolarisées n’a pas augmenté de manière significative en raison des barrières socioculturelles. Le handicap et la pauvreté empêchent également trop d'enfants d'aller à l'école.

Mise en œuvre par le HCRen partenariat avec le Gouvernement du Cameroun, l’intervention d’urgence financée par Éducation sans délai, d’une durée de 12mois, permettra à plus de 6000 enfants et jeunes réfugiés (dont 3500 filles, 2400 garçons et 250 enfants handicapés) d’avoir accès à des environnements d’apprentissage sûrs. Plus de 1000 enfants et jeunes des communautés d'accueil bénéficieront de ce nouvel investissement.

« Le Gouvernement camerounais intensifie ses efforts en vue de l’intégration des filles et des garçons réfugiés dans le système éducatif national. Grâce à un soutien international élargi, nous pouvons nous assurer qu'aucune fille ou qu’aucun garçon ne soit laissé(e) pour compte. Nous exhortons les dirigeants mondiaux, les donateurs et le secteur privé à se joindre à notre mouvement visant à soutenir les enfants et les jeunes vulnérables au Cameroun et au-delà. Éducation sans délai lance un appel urgent aux donateurs en vue de mobiliser 400millions de dollars afin de pouvoir réaliser les objectifs de développement durable et tirer parti du pouvoir transformateur de l'éducation pour construire un monde plus pacifique et plus prospère», a déclaré Yasmine Sherif, directrice d’Éducation sans délai, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situations d'urgence.

«Lorsque les filles et les garçons réfugiés ont accès à l’éducation, ils peuvent contribuer de façon significative à la société dans laquelle ils vivront demain, ainsi qu’à la paix entre les nations. En tant que représentant du HCR au Cameroun, j’ai la certitude que donner à tous les enfants réfugiés un accès à l’éducation ne constitue pas une utopie mais un rêve possible et réalisable. Le soutien d’Éducation sans délai contribue à réaliser ce rêve», a déclaré Olivier Guillaume Beer, représentant du HCR au Cameroun.

Le nouvel investissement permettra de construire dix nouvelles salles de classe dans le village de Nandoungue, où un nombre important de réfugiés nouvellement arrivés devraient être transférés. Les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement seront améliorées afin de s’assurer que les filles et les garçons soient en mesure de se laver les mains et de prévenir la propagation de maladies comme la COVID-19. Du matériel pédagogique, des trousses d’hygiène et d’autres matériels scolaires seront également fournis par le biais de la nouvelle subvention.

Une équipe mobile sera également déployée pour identifier et enregistrer tous les enfantsréfugiés de la République centrafricaine ainsi que pour leur fournir les documents pertinentsen vue de soutenir leur retour en classe.

Pour pallier le manque d'enseignants qualifiés, des incitatifs sont prévus pour recruter et assurer la rétention de nouveau personnel. Les enseignants seront ainsi formés pour fournir aux réfugiés récemment arrivés, aux enfants non accompagnés et aux survivants de violence basée sur le genre, le soutien psychosocial dont ils ont besoin pour apprendre, grandir et s’épanouir.

La nouvelle subvention s’ajoute auxinvestissements existants d’Éducation sans délai au Cameroun et en République centrafricaine. En mai 2020, Éducation sans délai a approuvé une intervention de riposte contre la COVID-19 de 1,5 millionde dollars pour l'éducation dans les situations d'urgence au Cameroun qui rejoint 3,9millions d’enfants et de jeunes. Par ailleurs, quelque 900000enfants et jeunes sont visés par leprogramme pluriannuel de résilience financé par Éducation sans délai en République centrafricaine.

À propos d’Éducation sans délai:

Éducation sans délai –« Education Cannot Wait » ou « ECW » par son acronyme anglais –est le premier fonds mondial dédié à l'éducation en situationsd'urgence. Il a été lancé par des acteurs internationaux de l'aide humanitaire et du développement, ainsi que des donateurs publics et privés,pour répondre aux besoins éducatifs urgents de 75 millions d'enfants et de jeunes en situation de conflit ou de crise. Les modalités d’investissement d’ECW sont conçues pour instaurer une approche plus collaborative entre les acteurs sur le terrain, en veillant à ce que les organisations d’aide humanitaire et de développement unissent leurs forces pour obtenir des résultats en matière d’éducation. ECW est hébergé par l'UNICEF. Le Fonds est administré conformément aux règles et règlements administratifs en matière de finances, de ressources humaines et d’administration de l’UNICEF, tandis que ses activités sont dirigées par sa propre structure de gouvernance indépendante.

