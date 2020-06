DTM Rapport sur le suivi des flux de populations, Cameroun - Kousseri - Dashboard # 7, Période : Mai 2020

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux dans le but de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de populations est une activité qui vise à quantifier les flux, à identifier les tendances, à définir les profils des voyageurs et à retracer les routes migratoires à un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. Des enquêteurs collectent les données désagrégées par sexe et par nationalité auprès d’informateurs clés présents dans des zones de transit stratégiques, appelées points de suivi des flux. La collecte des données se fait de manière quotidienne du lundi au samedi sur des plages horaires où les flux sont les plus importants. Depuis novembre 2019, un point de suivi des flux (FMP) a été installé dans la commune de Kousseri (département du Logone-et-Chari, région de l’Extrême-Nord). Les données sont collectées aux lieux de transit les plus importants de la commune, dont le poste frontalier de Madana et trois gares routières qui assurent le transport entre Kousseri, le reste du pays et les pays frontaliers.

DONNÉES

– Au cours de ce mois, 6 873 individus ont été comptabilisés aux points de suivi des flux à Kousseri pendant 24 jours de collecte, soit 286 individus par jour en moyenne. Par rapport au mois passé (8 697 individus et 348 en moyenne par jour), la moyenne d’individus observés quotidiennement a connu une chute de 18 pour cent. Cette baisse continue de la fréquentation depuis le mois de mars est la conséquence des mesures prises par le gouvernent pour limiter la propagation du virus de la Covid-19, dont la fermeture des frontières, la limitation des déplacements non essentiel. Depuis le mois d’avril, les migrations touristiques ont totalement cessé et la majeure partie des flux sont internes au Cameroun. Les motifs de déplacement observés au cours du mois de mai sont les mouvements locaux de courte durée de moins de six mois (45%), la migration économique de plus de six mois (29%), la migration saisonnière (9%), et la migration forcée (17%). Depuis le début des opérations militaires menées par le Tchad (« colère de Boma ») et le Niger début mai dans la zone du Lac et en raison du début de la saison des pluies, on observe une augmentation des migrations liées aux conflits et catastrophes naturelles, en provenance des localités situées dans la zone proche du Lac et notamment à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les principales nationalités ce mois sont les Camerounais (71%), les Tchadiens (19%), les Nigérians (9%), et 6 autres nationalités représentant 1 pour cent du total