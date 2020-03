DTM Rapport sur le suivi des flux de populations, Cameroun - Kousseri - Dashboard # 4, Période : Février 2020

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE - L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux dans le but de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de populations est une activité qui vise à quantifier les flux, à identifier les tendances, à définir les profils des voyageurs et à retracer les routes migratoires à un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. Des enquêteurs collectent les données désagrégées par sexe et par nationalité auprès d’informateurs clés présents dans des zones de transit stratégiques, appelées points de suivi des flux. La collecte des données se fait de manière quotidienne du lundi au samedi sur des plages horaires où les flux sont les plus importants. Depuis novembre 2019, un point de suivi des flux (FMP) a été installé dans la commune de Kousseri (département du Logone-et-Chari, région de l’Extrême-Nord). Les données sont collectées aux lieux de transit les plus importants de la commune, dont le poste frontalier de Madana et trois gares routières qui assurent le transport entre Kousseri, le reste du pays et les pays frontaliers.

DONNÉES – Au cours des 23 jours de collecte du mois de février, un total de 14 588 personnes de 21 nationalités à été comptabilisé aux quatre points de collecte. Le nombre moyen d’individus observés par jour est donc 634 individus, ce qui correspond à une augmentation de 7 pour cent par rapport au moins de janvier. Les principales nationalités identifiées sont les Camerounais (63%), les Tchadiens (25%), les Nigérians (8%), les Nigériens (1%), les Maliens (1%) et 16 autres nationalités représentant 2 pour cent du total. Les principaux motifs de déplacement des personnes transitant par les points de suivi des flux sont : la migration économique de plus de six mois (35%), les mouvements locaux de courte durée de moins de six mois (27%), la migration saisonnière (18%), le tourisme (10%) et la migration forcée (9%).

Ce mois-ci, la migration saisonnière a connu une diminution de 22 points de pourcentage par rapport au mois passé et la migration économique a elle augmenté de 11 points de pourcentage Cette tendance s’explique par l’ouverture de la route Maiduguri Dikwa qui connecte trois pays (CamerounNigeria-Tchad) et qui est le corridor des voyageurs et commerçants qui opèrent dans la vente des véhicules d’occasion en provenance du Benin.

On note aussi une augmentation de 4 points des mouvements forcés, la plupart en provenance des localités situées autours de la zone du Lac Tchad, très en proie aux attaques de groupes armés depuis le mois de janvier. Les flux avec le Tchad ont baissé ce mois-ci, ce qui peut s’expliquer par la fermeture des frontières pendant plus de 48 heures avant le double scrutin du 9 février au Cameroun et des jours fériés au Cameroun à l’occasion de la fête de la jeunesse, un contexte ayant ralenti la mobilité et les échanges entre ces deux pays. Au contraire, la part des flux internes au pays a augmenté.

LIMITES - Les données utilisées dans le cadre de cette analyse sont des estimations et ne représentent qu’une partie des flux existants : la couverture spatio-temporelle de ces enquêtes est partielle et seuls les flux transitant par les FMP sont enregistrés, et plus particulièrement les flux passant pendant les heures de collecte de données.

Ils ne peuvent donc pas être généralisés pour décrire les mouvements de populations passant par Kousseri, et encore moins par le Cameroun. Les données concernant les vulnérabilités sont basées sur l’observation directe des enquêteurs, et ne doivent être comprises qu’à titre indicatif.