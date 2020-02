DTM Rapport sur le suivi des flux de populations, Cameroun - Kousseri - Dashboard # 3, Période : Janvier 2020

Depuis novembre 2019, un point de suivi des flux (FMP) a été installé dans la commune de Kousseri (département du Logone-et-Chari, région de l’Extrême-Nord). Les données sont collectées aux lieux de transit les plus importants de la commune, dont le poste frontalier de Madana et trois gares routières qui assurent le transport entre Kousseri, le reste du pays et les pays frontaliers.

Un total de 14 969 personnes a été comptabilisé dans les différents points de transit entre le 1er et le 31 janvier 2020, soit une moyenne de 554 personnes par jour de 35 nationalités différentes, ce qui représente une augmentation de 19% par rapport au mois passé. Les principales nationalités identifiées sont les Camerounais (62%), les Tchadiens (27%) et les Nigérians (8%).