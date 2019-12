DTM Rapport sur le suivi des flux de populations, Cameroun - Kousseri - Dashboard # 1, Période : Novembre 2019

L’OIM travaille avec les autorités nationales et locales ainsi que des partenaires locaux pour mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de populations est une activité qui vise à quantifier les flux, identifier les tendances, définir les profils des voyageurs et retracer les routes migratoires sur un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. Des enquêteurs collectent les données désagrégées par sexe et par nationalité auprès d’informateurs clés présents dans des points de transit stratégiques, appelées « points de suivi des flux ». La collecte des données se fait du lundi au samedi sur des plages horaires où les flux sont les plus importants.

Depuis novembre 2019, deux points de suivi des flux (FMP) ont été installés sur plusieurs lieux de transit importants de la commune de Kousseri (département du Logone et Chari, région de l’Extrême Nord) : le poste frontalier de Madana et trois gares routières qui assurent le transport entre Kousseri, le reste du pays et les pays frontaliers. Un total de 16 094 personnes a été comptabilisé dans les différents points de transits entre le 5 et 30 novembre 2019, soit une moyenne de 805 personnes par jour de 30 nationalités différentes. Les principales nationalités identifiées sont les Camerounais (48%), les Tchadiens (38%) et les Nigérians (11%). Les 27 autres représentent 3 pour cent du total.