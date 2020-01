DTM Cameroun | Région de l’Extrême-Nord | Rapport sur les Déplacements Round 20 | 25 Novembre – 6 Décembre 2019

RÉSUMÉ

La Matrice de Suivi des Déplacements, (Displacement Tracking Matrix – DTM, en anglais), est un outil de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), qui permet de suivre et de surveiller les déplacements et la mobilité des populations. Elle collecte des informations à différents niveaux, les traite et les diffuse, afin de garantir aux acteurs humanitaires, aux gouvernements et autres acteurs intéressés, une meilleure compréhension des mouvements et de l’évolution des besoins des populations déplacées : les facteurs d’influence, les moyens et durées de déplacement, les intentions futures des migrants, leurs conditions de vie et encore bien d’autres éléments sont autant d’informations recherchées et récoltées auprès des populations déplacées elles-mêmes.

Ce rapport donne un aperçu de la situation dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, où l’insécurité liée aux violences de groupes extrémistes armés et, dans une moindre mesure, les phénomènes climatiques, ont donné lieu à d’importants mouvements de population. Les informations présentées dans ce rapport ont été recueillies auprès des personnes déplacées avec l’accord et le soutien des autorités locales, entre le 25 novembre et le 6 décembre 2019.