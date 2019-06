Déplacement force et accès au logement, a la terre et a la propriété : cas de l’Extrême-Nord du Cameroun

RÉSUMÉ

Ce rapport a été commandité par le Conseil norvégien pour les réfugiés (nrC) au Cameroun dans le cadre de son programme d’information, de conseil et d’assistance juridique (ICLA). nrC est une organisation humanitaire indépendante qui opère dans 31 pays à travers le monde pour sauver des vies et aider à reconstruire l’avenir. Le programme ICLA de nrC vise à aider les populations touchées par le déplacement à jouir de leurs droits et à trouver des solutions durables au déplacement ou à empêcher le déplacement des personnes à risque. Les institutions, qu’elles soient statutaires, coutumières ou religieuses, peuvent à la fois protéger et soutenir les personnes déplacées ou perpétuer la discrimination et le déplacement. A travers son programme ICLA, nrC travaille à informer et soutenir les parties prenantes afin qu’elles puissent exercer leurs droits et inciter les autorités à mieux s’approprier leurs obligations vis-à-vis des populations affectées par le déplacement.

Pendant cinq années, les conflits en cours impliquant le groupe armé Boko Haram ont conduit aux déplacements forcés et créent une myriade de problèmes de sécurité en général, et des problèmes particuliers pour les femmes et les jeunes filles. Plus de 90.000 réfugiés, 200.000 personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI), ainsi que des centaines de milliers de personnes impactées par le conflit ont exercé une pression intense sur les institutions locales chargées de protéger les citoyens et leurs biens. Ce rapport se focalise en particulier sur le droit au logement, à la terre et à la propriété (LtP) des personnes victimes des violences et des déplacements dans l’Extrême nord du Cameroun.

Les droits relatifs aux LtP font référence aux droits humains tels que consignés dans la déclaration universelle des droits de l’homme. Ils invitent au respect du droit au logement décent, à la sécurité d’occupation (garantie contre l’expulsion forcée) et enfin au droit d’user, de jouir ou de disposer des ressources naturelles et autres biens fonciers dans les situations de déplacement. Ces droits sont protégés aussi bien par les lois internationales, régionales, que par les lois nationales. Cette recherche décrit les institutions de droits de propriété, les règles, les normes et les pratiques régissant les biens immobiliers dans l’Extrême nord du Cameroun. Elle identifie également les défis liés à l’exercice des droits LtP dans l’Extrême nord et suggère des solutions pour la protection des biens et pour la prévention de nouveaux conflits.

Cette recherche s’appuie sur plusieurs volets de données et d’informations : premièrement, une équipe de recherche composée de deux consultants et du personnel ICLA a travaillé à l’examen des documents pertinents. L’équipe de recherche a ensuite procédé à une collecte de données sur le terrain, dans les zones accessibles des départements du mayo Sava, mayo tsanaga et du Logone et Chari. Elle a réalisé des entretiens avec des informateurs clés et des discussions de groupe avec les personnes déplacées, les réfugiés, les membres de la communauté d’accueil, les autorités coutumières locales, les autorités religieuses et les autorités statutaires. Ces échanges ont permis de collecter les points de vue de ces personnes ressources sur la possibilité des hommes et des femmes à jouir de leurs droits LtP et sur les obstacles qu’elles rencontrent.

La recherche a identifié un chevauchement des droits de propriété qui inclut à la fois les institutions coutumières/religieuses et les institutions administratives/statuaires opérant dans l’Extrême nord du Cameroun. nous constatons que les ressources de ce système ont été épuisées par cinq années de conflit et de déplacement, et par conséquent, des groupes spécifiques font face à des obstacles à la jouissance de leurs droits LtP.

Les violations et privations des droits LtP des populations en situation en déplacement peuvent se regrouper en deux catégories : les défis qui opèrent indépendamment du conflit et les obstacles spécifiques liés au conflit. Au sein des communautés d’accueil, la complexité des institutions de droits de propriété qui se chevauchent et les contraintes de ressources auxquelles sont confrontés les responsables limitent la capacité de groupes spécifiques, y compris les personnes déplacées et les femmes, à exercer leurs droits. Cela a également augmenté le nombre et le type de différends sur les droits LtP. nous développerons une typologie des litiges LtP, y compris cinq sous-catégories de conflits sur les contrats, les ressources naturelles, les relations interfamiliales, le retour, et les institutions aux ressources limitées. Des exemples de litiges vont des problèmes de location et d’hébergement entre ménages déplacés et communautés d’accueil (spécifiques au conflit) aux problèmes liés à la prolifération de faux documents fonciers et à l’incapacité des femmes à exercer leurs droits LtP (en général).

La recherche indique que les mécanismes de l’hospitalité et de la cohésion sociale ont jusqu’à présent atténué certains conflits LtP. Les communautés hôtes camerounaises ont démontré une grande capacité d’accueil envers les réfugiés et les personnes déplacées dans l’Extrême nord du pays. Cependant, la durée de la crise et du déplacement a accentué la pression sur le cadre institutionnel déjà complexe, et limité davantage ses moyens. Cette situation requiert une intervention pour soutenir à la fois les communautés affectées par le conflit et les autorités ayant la responsabilité régalienne de le faire.

Les difficultés rencontrées par les femmes à exercer leurs droits LtP sont particulièrement importantes. Alors que les répondants attribuent les règles qui régissent la jouissance de leurs droits LtP aux institutions religieuses d’avant la crise, la recherche appréhende que la coutume et la religion jouent un rôle égal. La crise a créé d’autres risques pour les femmes, y compris (mais sans s’y limiter) le risque accru d’enlèvement et de mariage forcé, mais aussi la menace d’expulsion pour les femmes déplacées qui se retrouvent sans le soutien de leur réseau social. Dans le même temps, la crise peut également présenter une potentielle opportunité pour les femmes de jouir davantage de leurs droits. Un travail supplémentaire est nécessaire pour identifier la meilleure façon d’aider les femmes et les jeunes filles à accéder à ces droits LtP et d’identifier comment des normes sociales et les pratiques changeantes peuvent offrir de nouvelles opportunités à ces dernières.

Le rapport identifie plusieurs interventions pouvant aider les populations affectées par le conflit à jouir de leurs droits LtP. Cela implique de mieux faire connaître la nature essentielle des droits LtP dans l’action d’autres secteurs humanitaires telles que la sécurité alimentaire, les abris et la documentation civile et légale. L’équipe de recherche recommande également que les autorités camerounaises travaillent pour soutenir la capacité des individus à jouir de leurs droits LtP par l’information, le conseil et l’assistance juridique. Le soutien aux autorités coutumières et religieuses locales, telles que les Lamidos, les Blamas et les Imams, ainsi que les autorités administratives, telles que le Sous-préfet, est nécessaire. Un tel soutien peut aider les autorités à pallier à la limitation des ressources, à s’appuyer sur les bases existantes pour résoudre les litiges LtP « à l’amiable », à atténuer la gravité des conflits, et à augmenter le nombre de personnes qui peuvent jouir de leurs droits même dans le contexte de conflit.