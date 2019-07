Déclaration de David Miliband, Président et directeur général d’IRC, A l’issue de sa venue au Tchad et au Cameroun

Le président et directeur général de l’IRC, David Miliband, visite le conflit sud-ouest / nord-ouest au Cameroun, la crise de déplacement la plus rapide en Afrique, ainsi que le Nord du pays, touché par les extrémistes - Le changement climatique alimente la violence et la faim, David Miliband visite les programmes d’IRC qui répondent à la malnutrition au Tchad - Le bassin du lac Tchad reflète le visage moderne de la crise humanitaire: violence, changement climatique et pauvreté: une menace pour les objectifs de développement durable

New-York, le 10 juillet 2019 David Miliband, président et directeur général de l'International Rescue Committee, a déclaré:

« Je me suis rendu au Tchad et au Cameroun pour rencontrer les équipes IRC et constater le visage moderne de la crise humanitaire : les multiples fronts de conflit, les déplacements croissants et la pauvreté sont de plus en plus alarmants notamment sous l’effet du changement climatique.

Dans la région du Lac Tchad, la vie et les moyens de subsistance de 10 millions de personnes sont menacés par cette nouvelle réalité. 4,5 millions de personnes sont maintenant déplacées dans la région, qui se réchauffe 1,5 fois plus vite que le taux mondial. Au Tchad, où 87% de la population rurale vit sous le seuil de pauvreté, la sécheresse croissante et le stress lié à la faible disponibilité des ressources laissent une personne sur quatre en situation d’insécurité alimentaire et multiplient les menaces de violence. Au Cameroun, les besoins humanitaires n’ont jamais été si grands alors que le pays est aux prises avec deux urgences simultanées : un conflit naissant dans le nord-ouest et le sud-ouest et une hausse de la violence extrémiste dans le Nord.

Dans ce contexte, les deux pays ont fait des efforts extraordinaires pour répondre à la myriade de défis auxquels ils sont confrontés- en assumant également la responsabilité d'accueillir collectivement 800 000 réfugiés du Soudan et de la République centrafricaine. Mais la situation que j’ai observée fait face à des besoins sans cesse croissants. Les tendances en matière de violence ne font qu'empirer : les décès de deux collègues de l'IRC au Niger et au Nigéria le mois dernier en sont la preuve. Au Tchad, 40 000 réfugiés et personnes déplacées internes ont fui Boko-Haram dans la province du Lac depuis le seul mois de janvier. Dans l'extrême nord du Cameroun, deuxième pays le plus touché par Boko-Haram, j’ai rencontré quelques-unes des 500 000 personnes déplacées qui vivent coincés depuis trois ans entre deux réalités.

Au Cameroun, les conflits au nord-ouest et au sudouest favorisent également une crise de déplacement la plus rapide en Afrique. 1 800 civils ont déjà été tués, un demi-million de personnes déplacées et 700 000 enfants empêchés d'aller à l'école. J'ai été choqué par les récits de Camerounais déplacés que j’ai rencontrés à Limbé, dans le sud-ouest du pays, qui ont reçu des bons d’achat la part de l'IRC. J'ai entendu le témoignage d’un homme qui, tenu sous la menace d'un revolver, a vu sa fille se faire humilier devant lui par des combattants armés. Une évaluation de l'IRC confirme que des épisodes de violence comme celui-ci sont le cas pour huit femmes et filles sur dix prises dans le conflit. Sans un changement radical dans la dynamique de politique interne, une guerre civile généralisée est malheureusement à l'horizon. Les 150 membres du personnel de l'IRC sur le terrain se préparent pour le long terme.

Le climat d'insécurité croissante dans la région va de pair avec le changement climatique qui augmente la faim et la malnutrition à des niveaux extrêmes. Dans la province du Guéra – où le niveau de malnutrition parmi les enfants de moins de cinq ans est bien au-delà du seuil d’urgence de l’Organisation Mondiale de la Santé - j'ai pu visiter le travail vital d’IRC dans la lutte contre ce fléau. 80% des 50 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë dans le monde n'ont pas accès au traitement, confrontés au stress climatique et aux fronts de conflit grandissants. Le besoin de solutions innovantes est évident. De concert avec ses partenaires nationaux du Ministère de la Santé et des Nations unies, l’IRC pilote une nouvelle solution pour traiter conjointement la malnutrition modérée et aiguë et a mis au point les outils permettant aux agents de santé communautaires, avec la supervision des professionnels de santé, de fournir ces services directement dans les communautés où nous travaillons, avec le but de sauver des millions de vies aujourd'hui et dans le futur.

Ce visage moderne de la crise humanitaire est certes de plus en plus complexe mais n'est pas insoluble.

La communauté internationale doit fournir des efforts conjoints dans l'aide humanitaire. Malgré le désespoir grandissant tant au Cameroun qu'au Tchad, aucune des demandes de financement de l’ONU pour ces deux pays n’atteint 25% et le Cameroun reste le moins financé en Afrique. La région du lac Tchad reste l’une des crises humanitaires les plus graves du monde. Relever ces défis nécessite également une stratégie intégrée et transfrontalière pour répondre aux besoins fondamentaux tout en promouvant la stabilisation, la gouvernance et la consolidation de la paix.

Les crises auxquelles sont confrontés le Cameroun et le Tchad sont multiformes et à long terme, mais dans chaque cas, les fonds destinés à soutenir une décennie de déplacements en moyenne sont minces. Les réfugiés et les déplacés internes doivent être en mesure de reconstruire leur vie et de subvenir à leurs besoins aux côtés de leurs communautés d'accueil. La nature de ces crises exige que les bailleurs, surtout, démantèlent la distinction de plus en plus obsolète entre le financement humanitaire et le financement du développement, fournissent un financement pluriannuel et investissent dans des interventions favorisant l'autonomie des communautés déplacées et hôtes à moyen et à long terme.

En outre, les progrès du Cameroun, du Tchad et d'autres États fragiles dans la réalisation des objectifs clés de développement durable (ODD) stagnent, car les personnes «en crise» sont exclues des indicateurs clés des ODD, des plans d'action nationaux et des ressources. Les dirigeants politiques ne doivent pas manquer l’occasion, lors du sommet de haut niveau sur les ODD en septembre, d’inclure les réfugiés et les personnes déplacées dans le processus des ODD; sans cette correction de parcours, ils ne seront tout simplement pas satisfaits.

Enfin, aucun progrès ne sera possible sans reconnaître et répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Au Cameroun et au Tchad, ainsi que dans d'autres contextes fragiles, les femmes et les filles sont placées les plus loin derrière vis-à-vis de tous les indicateurs des objectifs de développement durable: à cause de qui elles sont et de là où elles sont nées. Une analyse de l'IRC a révélé que les services de lutte contre la violence basée sur le genre recevaient en moyenne 0,12% de tous les financements humanitaires. Afin de relever ce défi et de concrétiser la vision énoncée dans les ODD d'égalité des sexes, de croissance inclusive et de travail décent pour tous, les bailleurs doivent s'engager à augmenter de manière significative le financement et les stratégies globales visant à l'autosuffisance et à l'indépendance économique des femmes.

La dégradation du climat, la faim et la violence dont j'ai été témoin au Tchad et au Cameroun ne feront que s’étendre, ici comme dans d'autres régions fragiles du monde. Cela nécessitera une approche tout aussi moderne de la réponse humanitaire, un engagement renouvelé et redoublé - par les acteurs locaux, nationaux et internationaux - de ne laisser personne derrière. »