Écoutez notre cri de cœur : les filles adolescentes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun à propos du conflit et de la pandémie de COVID-19. Ce rapport est le résultat d'un exercice d'évaluation multisectorielle des besoins axé sur les droits et les besoins des adolescents vivant dans les Régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Conduite dans des circonstances extrêmement difficiles, l'évaluation a été réalisée grâce à des méthodes innovantes développées par Plan International pour capter la voix des adolescentes et des jeunes femmes, ainsi que celle des adolescents, des jeunes hommes et de leurs parents et tuteurs ou tutrices. L'exercice concernait directement les adolescentes elles-mêmes, en particulier celles qui sont mères, enceintes ou mariées, dont les idées et les besoins sont généralement ignorés.

Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun sont en proie à une violente crise sociopolitique depuis fin 2016, mais ce conflit et ses impacts sur les adolescents n’ont pas suffisamment retenu l’attention de la communauté internationale. Ce rapport, qui donne aux adolescents la possibilité d’exprimer leurs préoccupations et leurs priorités, peut être utilisé pour dialoguer avec les États, les donateurs et d’autres acteurs humanitaires sur cette crise négligée et pour mettre en évidence ce qui doit être fait pour répondre aux besoins, aux droits et aspirations des adolescents.

Plan International Cameroun intervient dans neuf des treize départements des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plan International est présent à Bamenda depuis 1996 et a dû, au cours de ces dernières années, réorienter son programme de développement à long terme vers une réponse plus humanitaire, ciblant les enfants et les adolescent-e-s vulnérables et à risque - en particulier les filles vivant dans des situations de crise - ainsi que les personnes déplacées, les communautés d'accueil et les rapatriés affectés par la crise. Plan International intervient dans les secteurs suivants : Protection de l'enfance en situation d'urgence, la prévention de la violence sexuelle et de la violence basées sur le genre, Eau, Hygiène et Assainissement, Éducation en situation d'urgence, Sécurité alimentaire et nutrition, Moyens de subsistance et Abris.